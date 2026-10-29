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Готова ли е "Топлофикация" за отоплителния сезон: Омбудсманът иска проверка

29 октомври 2026, 8:13 часа 640 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Готова ли е "Топлофикация" за отоплителния сезон: Омбудсманът иска проверка

Омбудсманът Велислава Делчева обяви в сутрешния блок на БНТ, че е поискала от министъра на енергетиката да провери готовността на "Топлофикация" за отоплителния сезон. Общественият защитник е изпратила и писмо до КЕВР, в което настоява за обезщетения и компенсации за потребителите, заради аварийните ремонти. Тя смята за абсолютно безобразие качеството на услугата предвид очакваните цени от 1 юли.

Тя цитира данни, че инвестиционната програмата на "Топлофикация" е изпълнена на 30%, а тази за плановите ремонти на 20%, което според нея означава, че догодина по това време ще си говорим за същия проблем.

Ученическите екскурзии

Велислава Делчева коментира и скъпите ученически екскурзии в София, като каза, че този проблем трябва да се реши от МОН и Министерство на транспорта. 

По думите й разходите за тези екскурзии възлизат на 45 евро минимум, като става дума за еднодневни пътувания, без включени входни такси за музеи и без включена храна. 

Хората с увреждания и гласуването

Общественият защитник повдигна и въпроса с достъпа до хората с увреждания до секциите за гласуване, като по думите й той трябва да бъде осугурен във всички училища, а не да е просто добра воля на директорите. 

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Тя е на мнение, че ЦИК трябва да изпрати препоръки за вота. ОЩЕ: Ваня Григорова за проблема на "Топлофикация": 1000 тона топла вода на час изтича през тръби на дупки като сирене

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Топлофикация Хора с увреждания Велислава Делчева
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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