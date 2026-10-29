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Скрили патиците в банята: Гладна мечка е търсила храна в Мало Бучино

29 октомври 2026, 8:23 часа 789 прочитания 0 коментара
Снимка: FOUR PAWS Христо Владев
Скрили патиците в банята: Гладна мечка е търсила храна в Мало Бучино

Мечки са забелязани до Мало Бучино, нападнали са пчелни кошери и домашни птици, съобщи БНТ. Една от мечките е забелязана в събота около 22.00 часа, като първият сигнал за нейното появяване е бил истеричният лай на кучетата. В сутрешния блок на националната телевизия Васил от селото разказа за срещата си с мечката, чиято цел била неговите патици на двора.

"Докато не прибрахме патиците в банята, тя продължаваше да се връща", каза Васил пред БНТ. 

При първата поява на мечката съседите му се отзовали и заедно са подгонили животното, мятали са пиратки и са светили с фенери, за да я изплашат. ОЩЕ: Телефон спаси дете от нападение на мечка

Мечката не се е отказвала от патиците

"Прибрахме се и патиците още бяха навън, не ги бяхме прибрали, тъй като мислех, че мечката е избягала в гората. След малко я виждам псредата на двора, търси другите патици. Излязох, тя тръгна да бяга, но в един момент се изправи на задните си крака и започна да ме гледа", разказа още Васил. 

По думите му съседите му са били още на улицата и чак като ги е видяла, е избягала. 

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"Прибрахме патиците в едно остъклено помещение и те си крякаха. След малко я виждам пак на двора", добави още Васил. ОЩЕ: Мечка е забелязана край София

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Мечка диви животни Мало Бучино
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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