Скъпият ток затваря предприятия, бизнесът иска помощ

Увеличава се броят на компаниите, които смятат да затворят временно производствените си дейности заради драстичното поскъпване на електроенергията на борсата и липсата на работещ механизъм за компенсации. Няколко браншови организации предупреждават за опасност от затваряне и са изпратили писма до премиера и министри от правителството с искане за спешна корекция на механизма за подпомагане на небитовите потребители при високи цени на електроенергията, пише в. "Сега".

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През септември правителството на "Прогресивна България" одобри нова програма за компенсиране на разходите на небитови крайни клиенти за електрическа енергия за периода 1 септември 2026 г. - 30 юни 2027 г. Тя запазва ценовия таван от 122 евро за мегаватчас, над който ще се покриват до 80% от разходите, но въведе сериозно ограничение за ползване на компенсации - едва след 30 юни 2027 г. При предходните схеми на подпомагане разходите на бизнеса над ценовия таван се приспадаха всеки месец от сметките им за ток, а в последствие помощта се предоставяше веднъж на шест месеца.

Според новата програма конкретният процент на компенсациите ще бъде определен от Министерския съвет след приключване на 10-месечния период на програмата, съобразно наличните средства във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Т.е. фирмите ще получат неясно каква компенсации за скъпия в момента ток едва през юли 2027 г.

От няколко седмици дребните и средните предприемачи са изключително обезпокоени от драстичното поскъпване на електроенергията на Българската електроенергийна борса. Това поскъпване се наблюдава от август насам, когато беше надхвърлен таванът от 122 евро за мегаватчас.

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По данни на енергийния фонд през август средната цена в сегмент "ден напред" е скочила до 143 евро за мегаватчас - с близо 30% повече от средните нива през май, юни и юли. През септември средната цена в сегмента "ден напред" вече е 166 евро за мегаватчас, а през октомври се очаква да достигне 222 евро - една от най-високите стойности в целия ЕС . Във вторник и сряда, например, борсовата цена достигна 305-306 евро за мегаватчас.

В социалните мрежи валят настоявания за незабавно приемане на "извънредни мерки за овладяване на ценовия натиск и възстановяване на компенсациите на ежемесечна база". "Бизнесът няма възможност да чака до лятото на 2027 г. Фактурите, заплатите, осигуровките и останалите разходи се плащат всеки месец, а не след десет месеца", пише предприемач от Варна.