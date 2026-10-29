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"Забравихте ли отношението му към бедните?": Абровски обвини Асен Василев, че брани търговските вериги

29 октомври 2026, 8:35 часа 555 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Забравихте ли отношението му към бедните?": Абровски обвини Асен Василев, че брани търговските вериги

Много внимателно изгледах интервюто на г-н Асен Василев вчера. Той направи всичко възможно да обясни как нищо не може да се промени с цените. Ние вярваме, че всеки един политик, независимо дали е от управляващите или е от опозицията, трябва да полага грижа за българския народ. Но това, което г-н Василев правеше и внушаваше, аз останах с впечатлението, че той защитава търговските вериги. Така министърът на земеделието Пламен Абровски отговори на празната кошница, с която председателят на „Продължаваме промяната“ влезе вчера в студиото на Нова телевизия.

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„Все пак ние много добре знаем какво е отношението на Асен Василев към обикновения български гражданин, който трудно свързва двата края, защото вие сте забравили, но това е човек, който от трибуната на Народното събрание си позволи да посъветва какво да правят бедните. Това е отношение към бедните хора в България“, продължи министърът.

Той заяви, че реално цените в България са се застопорили от ноември 2025 г. „Това, което направихме ние август месец тази година, беше да продължим тази забрана с още една година, за да няма неикономически необосновано вдигане на цени. Когато ти имаш суровини, които се покачват, най-вероятно имаш обосновано увеличаване на цените. Но когато просто решиш, че ей така спекулативно ще вдигам цените, това нещо е забранено“, поясни Абровски.

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„Ако аз съм търговска верига, вие сте прекупчик, вие сте втори прекупчик и аз като търговска верига ви контролирам вас. Ако вие продадете с 100% надценка на някого и той продаде на мен с 5% надценка, тогава аз съм вдигнал цените. Но то не е необосновано. Ако обаче той ми го продаде с 100% надценка, това нещо искаме да го проверим“, обясни подробно министърът.

Той беше категоричен, че процесът по намаляване на цените е много дълъг. И добави: „За да можеш да намалиш цените, първо трябва да бъдеш наясно колко произвеждаме, на каква цена го произвеждаме, оттам нататък кой, къде работи под веригата“.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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