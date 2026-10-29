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Цени на нови жилища в Украйна и на Черноморието в България: Данни как вървят имотните пазари

29 октомври 2026, 7:05 часа 599 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Бургас
Цени на нови жилища в Украйна и на Черноморието в България: Данни как вървят имотните пазари

Средната цена на квадратен метър жилище на първичния пазар на недвижими имоти (ново строителство) в Киев е 66 500 гривни (1308 евро). В Лвов средната цена, която в момента е най-високата в Украйна, е 71 100 гривни (1398 евро). Това съобщава УНИАН, цитирайки данни на специализирания портал LUN. Украинската новинарска агенция обаче веднага добавя: "В същото време, за по-малко пари можете да закупите апартамент на първичния пазар в жилищния район "Меден Рудник" в българския град Бургас на Черно море, съобщи пресслужбата на местната услуга за търсене на недвижими имоти Realistimo пред УНИАН. Метър жилище тук струва средно 1141 евро. Това е сравнимо с текущите цени в Одеса и Ужгород, където недвижимите имоти струват средно 55 000 гривни (1082 евро) на квадратен метър".

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В най-големия български морски курорт, Слънчев бряг, метър жилище в нова сграда струва малко повече, отколкото в Киев, но по-евтино, отколкото в Лвов – 1364 евро. Цената на недвижимите имоти в българската столица София, черноморския град Варна и други райони на Бургас вече надвишава украинските цени.

"Средната цена във Варна е 1833 евро/м², средният наем на апартамент е около 550 евро на месец. За апартамент на стойност 150 000 евро във Варна купувачът плаща допълнително 9875 евро (3% местен данък, нотариус, регистрация, приблизителна комисионна на агенцията), тоест около 6,6% над цената", съобщава Realistimo.

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Киев остава най-скъпият град в Украйна за наемане на жилища. В същото време цените за закупуване на едностайни апартаменти в западните райони на места почти са се изравнили с тези в столицата на Украйна.

В началото на октомври стана известно, че предлагането на жилища под наем в Западна Украйна бързо намалява на фона на нова вълна от украинци, отиващи в големите градове. Най-остра беше ситуацията в Ужгород, където наемите се увеличиха средно с 50% годишно.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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