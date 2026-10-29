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Опасност в морето: Предупредиха корабите за плаващи контейнери в Черно море

29 октомври 2026, 7:59 часа 753 прочитания 0 коментара
Снимка: vesselfinder.com/ Скрийншот
Опасност в морето: Предупредиха корабите за плаващи контейнери в Черно море

Държавата трябва спешно да поиска от корабособственика пълен опис на всички товари, които са били на кораба, за да се прецени опасността, ако има плаващи контейнери. Издадено е и съобщение до всички кораби, за да следят за такива контейнери във водите. Това каза капитан Димитър Димитров, който е президент на Европейската конфедерация на асоциациите на морските капитани, в ефира на Нова телевизия.

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"Морските дронове могат да бъдат неутрализирани, ако има с какво да се противодейства. Трябва да има постоянно патрулиращи кораби, които с координация със самолети, да унищожават дроновете“, заяви капитан Тодор Георгиев, собственик на шипинг агенция.

Той заяви, че корабоплаването в Черно море е намаляла, но в момента на удара е трябвало да има около 30-40 кораба във водата. Капитан Георгиев беше категоричен, че дроновете са руски, те имали и изкуствен интелект.

По-рано стана ясно, че удареният с дронове кораб CONTSHIP JET е потънал. Над 20 контейнера са паднали в Черно море след атаката с морски дронове срещу контейнеровоза край българското крайбрежие. В част от тях се превозват опасни товари, сред които запалими газове, нетоксични незапалими газове и запалими течности.

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Контейнеровозът плава под либерийски флаг и се управлява от гръцката компания Contship. При атаката корабът е получил силен крен, но според последната информация не е потънал.

 

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Нос Калиакра контейнеровоз война Украйна ударени кораби Черно море
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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