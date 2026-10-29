Руско военно летище гори, кметът на Москва съобщава за над 200 свалени дрона

Поредна масирана атака с дронове извърши Украйна срещу обекти в Русия. Вече има и първи данни какво точно е станало, макар че в течение на деня вероятно ще излизат повече информация.

Най-важно засега изглежда, че на руското военно летище "Мариновка" има пожар – това сочи системата FIRMS на НАСА, която засича топлинни петна на земната повърхност. Пожарът е факт, след като за Волгоградска област беше издадено предупреждение за предстояща атака с безпилотни апарати. Летището се намира на около 47 километра западно от Волгоград, там е разположен 11-ти смесен авиационен полк на руските въздушно-космически сили и има изтребители-бомбардировачи Су-34, както и Су-24М, Су-24МР. За момента губернаторът на областта Андрей Бочаров не е обелил и думичка в официалния си канал в Телеграм.

Отделно, в Стерлитамак също има атака с дронове – градът се намира в Башкирия (Башкортостан), на над 930 километра от границата на Русия с Украйна. Засега ръководителят на автономната република Радий Хабиров не е казал какво става в официалния си канал в Телеграм:

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Кметът на Москва Сергей Собянин обаче съобщи в своя официален канал в Телеграм, че тази нощ към Московски регион са изстреляни 613 далекобойни дрона, 231 са свалени в подхода им да стигнат към Москва.

В окупирания от руснаците Луганск също имаше украински въздушен удар. Украинският мониторингов канал Exilenova+ съобщава, че там е подпален отново обект на "Лугаком" - доставчик на мобилни и интернет услуги, който през 2015 година, след като проруските сепаратисти поставиха град Луганск под свой контрол с помощта на руската армия (тогава Москва отричаше участие на руски войници, но ги пращаше тайно) и буквално конфискуваха със силата на оръжието инфраструктурата на украинския мобилен оператор "Киевстар". От 2 дни т.нар. губернатор на Луганска област Леонид Пасечник не е публикувал нищо в официалния си канал в Телеграм.

А на този фон Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) публикува видеокадри от удари с дронове по руски военни обекти - комуникационни антени, маяци за мрежи за навигация на далекобойни дронове като руските модели на "Шахед", системи за електронно заглушаване, ел. подстанции:

The HUR's "Ghosts" unit shared footage of a series of strikes on communication assets and energy infrastructure facilities of the Russian occupying forces. Among the targets hit: ▪️ Communication antenna systems; ▪️ UAV MESH repeaters; ▪️ Electronic warfare systems; ▪️ Starlink jamming stations; ▪️ Electrical substations. — WarTranslated (@wartranslated) October 28, 2026

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Заглавната снимка е илюстративна!