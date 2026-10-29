Удареният от дронове контейнеровоз недалеч от Калиакра е потънал

"Има неприятна новина - търговският кораб, който беше ударен от дронове край нос Калиакра, е потънал в Черно море около полунощ. Оттук нататък би следвало да се изследва от компетентните институции дали има замърсяване в района". Това заяви пред bTV областният управител на Варна Марио Смърков. Още: Близо 20 контейнера от ударения край Калиакра кораб плават в морето: Какъв товар е имало на борда му?

По думите му състоянието на моряците е добро, но състоянието им логично е състояние на стрес. Моряците са успели навреме да се спасят от кораба и не са пострадали.

"Спасителната операция е протекла много добре, била е бърза и своевременно са били спасени от военноморските сили", посочи Смърков. Той каза, че след предупреждението от френския разузнавателен самолет за наличие на морски дронове времето за реакция е била 34 минути.

Какво се случи?

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Над 20 контейнера са паднали в Черно море след атаката с морски дронове срещу контейнеровоза CONTSHIP JET край българското крайбрежие. В част от тях се превозват опасни товари, сред които запалими газове, нетоксични незапалими газове и запалими течности.

Към момента няма опасност за крайморските населени места след атаката с три дрона срещу контейнеровоз край нос Калиакра. Това съобщи областната администрация в Добрич. Уверява се, че обстановката се следи непрекъснато, а службите са в готовност да предприемат действия за гарантиране на безопасността на хората при необходимост.

Плавателният съд беше поразен от морски дронове на около 21 морски мили югоизточно от Шабла, докато пътуваше от израелското пристанище Хайфа към румънската Констанца.

По информация на Maritime.bg в падналите контейнери има различни опасни вещества, включително запалими газове, нетоксични незапалими газове и запалими течности. Засега няма подробна информация за конкретните вещества, количествата им и състоянието на контейнерите след падането във водата.

Не е ясно и дали има изтичане на опасни материали, което би могло да създаде риск за морската среда и корабоплаването.

Контейнеровозът CONTSHIP JET плава под либерийски флаг и се управлява от гръцката компания Contship. При атаката корабът е получил силен крен, но според последната информация не е потънал.

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