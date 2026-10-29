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Не можеш да търгуваш с президентския пост, за да печелиш пари. Така правят диктаторите

29 октомври 2026, 8:50 часа 602 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Не можеш да търгуваш с президентския пост, за да печелиш пари. Така правят диктаторите

Думите от заглавието са на бившия президент на САЩ Барак Обама, който изкара два мандата в Белия дом и беше избран с подкрепата на Демократическата партия. "Не можеш да търгуваш с президентския пост и политиката, която засяга американците, за да печелиш пари. Това не е, което правим ние. Това правят диктаторите в други страни", бяха точните думи на Обама. Той настоя, че като е бил държавен глава на САЩ, Съединените щати са ограничавали точно такива държави, защото този "диктаторски" подход е лош не само за съответните страни, но и за американския бизнес - Още: Цената на бензина скача рязко всеки път, когато някой тенекиен диктатор реши да избухне

"Това не са сериозни хора и всички плащаме цената за несериозността им", добави Обама по адрес на администрацията на Тръмп:

И беше категоричен: "Докато се отчуждаваме със съюзници като Канада, Белият дом (при Тръмп) коленичи пред Владимир Путин и продава украинците, които се борят за свободата си":

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Същевременно, Тръмп на поредно предизборно събитие пред свои привърженици заяви: "Всичко е толкова хубаво, колкото никога не е било" - Още: Светът се разпада, а ние се справяме по-добре отвсякога

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Барак Обама Доналд Тръмп цитати избори САЩ
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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