Не можеш да търгуваш с президентския пост, за да печелиш пари. Така правят диктаторите

Думите от заглавието са на бившия президент на САЩ Барак Обама, който изкара два мандата в Белия дом и беше избран с подкрепата на Демократическата партия. "Не можеш да търгуваш с президентския пост и политиката, която засяга американците, за да печелиш пари. Това не е, което правим ние. Това правят диктаторите в други страни", бяха точните думи на Обама. Той настоя, че като е бил държавен глава на САЩ, Съединените щати са ограничавали точно такива държави, защото този "диктаторски" подход е лош не само за съответните страни, но и за американския бизнес - Още: Цената на бензина скача рязко всеки път, когато някой тенекиен диктатор реши да избухне
Obama: You cannot trade the office of the presidency and policy that affects Americans to make yourself money. That's not what we do. That's what dictators in other countries do. When I was president, we would scold other countries when they operated like that. https://t.co/K9c6KOiWcV— Clash Report (@clashreport) October 29, 2026
"Това не са сериозни хора и всички плащаме цената за несериозността им", добави Обама по адрес на администрацията на Тръмп:
Obama on the Trump administration: These are not serious people, and we are all paying the price for their lack of seriousness. https://t.co/TVbzguJucS— Clash Report (@clashreport) October 29, 2026
И беше категоричен: "Докато се отчуждаваме със съюзници като Канада, Белият дом (при Тръмп) коленичи пред Владимир Путин и продава украинците, които се борят за свободата си":
Obama on Ukraine War: The White House is bending the knee to Vladimir Putin of Russia and selling out Ukrainians who are fighting for their freedom and democracy. https://t.co/xlOo2etCVr— Clash Report (@clashreport) October 29, 2026
Същевременно, Тръмп на поредно предизборно събитие пред свои привърженици заяви: "Всичко е толкова хубаво, колкото никога не е било" - Още: Светът се разпада, а ние се справяме по-добре отвсякога
Trump: Everything is the best it's ever been. https://t.co/ZEI15b52Lx— Clash Report (@clashreport) October 29, 2026