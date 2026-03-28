Руският петрол стигна до ситуация "форсмажор" заради мощните украински удари с дронове (ВИДЕО и СНИМКИ)

Руските петролни компании са предупредили купувачите на руско черно злато, че е възможно да бъдат активирани клаузи за форсмажор в договорите поради успешните украински въздушни атаки срещу руските пристанища Приморск и Уст Луга в Балтийско море, съобщава Reuters. Това означава наличие на извънредни обстоятелства, за да не се плащат неустойки.

И двете пристанища бяха ударени по два пъти от украински дронове през изминалата седмица, като имаше данни, че не са използвани просто дронове-камикадзе, а преоборудвани леки самолети, които са пускали бомби. Щетите и разрушенията и на двете места са много сериозни - включително пристанищна инфраструктура, кейове, помпени станции и резервоари-цистерни - Още: Неизброими щети и поражения в руското пристанище Уст-Луга след масирания украински удар (ВИДЕО)

Russian oil under pressure: risk of force majeure has materialized



Russian oil companies have warned buyers of possible force majeure due to attacks on ports in the Baltic Sea, Reuters reports.



Oil shipments from Ust-Luga have been halted, and the timeline for recovery remains…

Източници на Reuters твърдят, че износът на руски петрол от двете ключови точки на Балтийско море може да не бъде подновен минимум до средата на април. Доставките на петрол са спрени, а специално за Уст-Луга графикът за възстановяване остава неясен. През тези точки се изнасят 40% и повече от целия руски петрол, предвиден за продажба от чужбина. Само през Приморск излизат 60% от целия износ на руски петрол по море - сега основни точки за износ са два тръбопровода през Китай, както и терминал през Далечния изток. Всичко това слага прът в колелата на руската петролна машина, която е основен източник на пари за руския диктатор Владимир Путин и съответно за да продължава подпалената от него пълномащабна война в Украйна.

