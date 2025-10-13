Най-важните новини за деня: 13 октомври 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 13 октомври 2025 г.

ПАЗАРДЖИК С ГЛАВНО "П": ДПС СПЕЧЕЛИ ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ПП-ДБ ВТОРИ, БОРИСОВ - ДАЛЕЧ НАЗАД

При ниска избирателна активност от 35,09%, сигнали за тежки изборни нарушения в села и ромски квартали в цялата община Пазарджик завършиха предсрочните избори за общински съвет. При 100% обработени протоколи официално "ДПС - Ново начало" спечели вота, като това са първите местни избори на партията на Делян Пеевски от превземането на формацията насам.

"ВСИЧКИ СРЕЩУ ПЕЕВСКИ": АСЕН ВАСИЛЕВ ПРЕДЛОЖИ ОБЕДИНЕНИЕ В ПАЗАРДЖИК (ВИДЕО)

Съпредседателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев поздрави гражданите на Пазарджик за изборния резултат, заявявайки, че въпреки бездействието на МВР, хората сами са свършили част от работата му. "Поздравявам гражданите на Пазарджик. Видяхме, че МВР не си върши работата, но хората спокойно успяха да я свършат до някъде вместо тях", каза той след вота. "Припомняме, че при 100% обработени протоколи официално "ДПС - Ново начало" спечели вота, като това са първите местни избори на партията на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски от превземането на формацията насам.

ИЗБОРИТЕ В ПАЗАРДЖИК: МВР И ПРОКУРАТУРАТА ОЩЕ НЕ СА ОБВИНИЛИ НИКОГО ЗА КУПУВАНЕ НА ГЛАСОВЕ

Междинните резултати от Общинската избирателна комисия очертават ДПС - Ново начало като първа политическа сила в Пазарджик. На втора позиция са ПП-ДБ, следвани от БСП и ГЕРБ. Преди окончателните резултати и разпределението на мандатите в новия местен парламент място намират и ПП "Свобода", "Възраждане" и листата на бившия кмет Тодор Попов. Засега под чертата са "Величие", МЕЧ и ИТН. Избирателната активност е 35% - по-ниска от предишните избори.

АДВОКАТ НА БЛАГОМИР КОЦЕВ РАЗКРИ ПОДРОБНОСТИ ОКОЛО ПОЯВИЛИЯ СЕ ТАЕН СВИДЕТЕЛ

Няма никакви данни, че този свидетел е лицето, което се появи по медиите. Знаем, че е рускоговорещ. Не знаем дали това е защитен свидетел или свидетел със скрита самоличност. Линията на всички свидетели е една и съща – едно лице, на неопределена дата, е предложило услуга срещу заплащане. Няма конкретика. Естествено, нито е даден, нито е получен подкуп. Само е предлагана услуга да му бъдат придвижени документи някакви срещу заплащане. Името на Коцев се споменава за цвят. Този коментар направи Николай Владимиров, който е един от адвокатите на кмета на Варна Благомир Коцев, в ефира на Нова телевизия.

КУРОРТ В ГОРСКИ ПАРК НА МОРЕТО: КУП ЛЮБОПИТНИ ДОКУМЕНТИ ИЗПЛУВАХА С ИСТОРИЯТА ЗА ТАЙНИЯ СВИДЕТЕЛ СРЕЩУ КМЕТА НА ВАРНА БЛАГОМИР КОЦЕВ

Украинският бизнесмен Олег Невзоров беше посочен от "журналистката" Соня Колтуклиева, работеща за уж информационната агенция ПИК, като т.нар. "таен свидетел" по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев. Нови свидетелски показаниа от трима души, включително таен свидетел, не позволиха излизането на Коцев от ареста за пореден път. Името на украинския гражданин, оказва се, не е замесено случайно, показа справка на Actualno.com. Преди дни се появи версия, че тайният свидетел искал да инвестира в проект в Морската градина във Варна, но му били поискани пари, затова се обърнал към прокуратурата.

КЪДЕ СА ПАРИТЕ ПО "ХЕМУСГЕЙТ" И КАКВА Е КРУПНАТА СХЕМА: ГОВОРИ ОТСТРАНЕНИЯТ ПРОКУРОР

"Дори и аз като бивш наблюдаващ прокурор по делото "Хемусгейт" не мога да кажа къде са отишли и са разходвани парите от посочения склад в Благоевградско, където са се намирали парите. Схемата е много добре описана в проекта на обвинителен акт и тя е следната: дружеството "Х" се явява подизпълнител на "Автомагистрали" ЕАД и получава договори за доставка на материали, механизация и строителна техника в размер на 100 млн. лв. От тези 100 млн. лв. дружеството, което се е явило подизпълнител на "Автомагистрали", може да изпълни договорите на стойност на 80 млн. лв., а останалите 20 млн. лв. са се калкулирали като скрита печалба". Това обясни пред bTV прокурорът от Софийска градска прокуратура Ивайло Занев, който е отстранен по делото "Хемус".

"ВОДА ГАЗИ – ЖАДЕН ХОДИ!" : ТРАГЕДИЯТА В ЕЛЕНИТЕ СТАНА С МЪЛЧАЛИВОТО НИ СЪГЛАСИЕ

България е страна на парадоксални реалности: след сухото и горещо лято, началото на есента изрисува „шедьовър“ на пасторалното изкуство: обикновеният човек страда от липсата на достъп до питейна вода за битови нужди в множество населени места, а средната класа - собственик на имотни по Черноморието, осъмна потопена от смъртоносни наводнения, докато така наречената „висша класа“ се оказа, че си позволява да строи хотели с водопади, декориращи интериорното пространство – вероятно финансирани от честно изкарани доходи за постове като „директор на водопад“… Това коментира арх. Веселин Веселинов* в интервю за Actualno.com за опустошителното наводнение в комплекс "Елените".

ДЕЛАТА-ШАМАРИ СРЕЩУ ЛЕКАРИ: ПОНЯКОГА ИМА И СПРАВЕДЛИВОСТ (ВИДЕО)

Върховният касационен съд (ВКС) обяви окончателно за незаконосъобразно уволнението на анестезиолога от “Майчин дом“ д-р Елена Георгиева. От 2023 г. в Actualno.com следим темата и ви припомняме, че д-р Георгиева беше уволнена от шефа на болницата проф. Иван Костов, след като самата тя подаде срещу него редица сигнали за корупция, конфилкт на интереси и източване на здравната каса. За пети път от началото на сагата с недоволството в “Майчин дом“ д-р Георгиева е в Студио Actualno. Ето какво каза тя за решението на ВКС, което е окончателно и не подлежи на обжалване.

ИЗПОЛЗВАМЕ ВСЕ ПОВЕЧЕ ОТ КОЛИЧЕСТВАТА НА "БОТАШ", ПОИСКАЛИ СМЕ И ПРОМЯНА НА ЦЕНИТЕ: РАЗКРИТИЯ И ЦИФРИ

Към август 2025 г. е използван 28% от капацитета на договора на "Булгаргаз" с турската газова компания "Боташ". Това става ясно от отговор на енергийния министър Жечо Станков на въпрос по парламентарен контрол от депутата от "Продължаваме промяната - Демократична България" Иво Мирчев, показва справка на Actualno.com в регистрите на Народното събрание.

ПРОДАВА ЛИ СЕ "ЛУКОЙЛ": ЕНЕРГИЙНИЯТ МИНИСТЪР КОМЕНТИРА

"Знаете, че работата на опозицията много често е да всява страх или да бълва информация непотвърдена или информация, която по някакъв начин да уязви някой по веригата. Тук е важно да споменем, че министърът на енергетиката има функцията да упражнява контрола чрез златната акция в "Лукойл Нефтохим Бургас". Имаме назначен служител в Надзорния съвет, който ме е информирал, че няма заявен интерес. Никога на борд не е разглеждана официално такава информация да има купувач, който да е проявил интерес и да се водят преговори с него". Това заяви енергийният министър Жечо Станков в предаването "Отговорите" по БНТ. Още: "Носят се само слухове": Борисов не знаел дали "Лукойл" е на пазара

ЕВРОПА Е НА РЪБА, ПУТИН ВЪРВИ ПО ПЪТЯ НА ВОЙНАТА: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТ УКРАЙНА (ОБЗОР - ВИДЕО)

С провокациите с дронове и изтребители, Владимир Путин искаше да види каква ще е реакцията на Европа – и мисля, че тя не беше достатъчно силна. Той всъщност не видя истинска реакция. Не в политически, а в практически аспект - Путин проверяваше как работят системите за ПВО, колко подготвена е Европа за един вид или друг вид атака. Това беше тест. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Fox News.

РЕШЕНИЕТО ЗА УКРАЙНА МИНАВА ПРЕЗ ТВЪРДИ САНКЦИИ И СИГУРНИ ГАРАНЦИИ

След десет години конфликт с Русия и четири години активни военни действия, Украйна разбираемо не се доверява на Москва да спазва прекратяване на огъня. Преди да подпише подобно споразумение, Киев иска уверения от ключовите си партньори, че в случай на руска атака, Украйна няма да бъде изоставена на произвола на съдбата си и няма да бъде принудена да се защитава.

SPIEGEL: ГЕРМАНИЯ Е ПОМОГНАЛА НА ПУТИН ДА ПОДГОТВИ АРМИЯТА СИ ЗА ВОЙНАТА В УКРАЙНА

По време на управлението на бившия германски канцлер Ангела Меркел страната е изиграла роля в подсилването на руската армия, твърди разследване на списание Der Spiegel. Според изданието, Берлин не само е поддържал икономически връзки с Москва, но и е съдействал за модернизацията на руските въоръжени сили, дори след войната в Грузия през 2008 г.

МНОГО ПАРИ И ОБЕЩАНИЯ И ПАК НЯМА ЖЕЛАЕЩИ. САМО БОЛНИ СТАРЦИ И ДЛЪЖНИЦИ СЕ НАВИВАТ ДА ВОЮВАТ

Въпреки тежкото положение, пред което са изправени руските регионални бюджети през третата година от войната в Украйна, местните власти са принудени да увеличат размера на регионалните плащания, дължими на сключилите договор с руското военно министерство. На всеки три до четири месеца те се увеличават средно с 500 000 рубли. Най-високата сума в момента е 3,2 млн. рубли в Ханти-Мансийския автономен окръг. Най-ниската - 500 000 рубли е в Чечня. Междувременно, дори в регионите с пикови суми на плащанията, броят на желаещите да подпишат договори не се увеличава, разказаха служители на военните комисариати пред "Сибирь.Реалии" (едно от звената на "Свободна Европа").

ДОКАТО РУСКАТА АГРЕСИЯ СЕ НАСОЧВА КЪМ ЗАПАДА, ПОЛША ОБЯВЯВА, ЧЕ Е В ГОТОВНОСТ

Повече от десетилетие Полша се готви за най-лошия сценарий – да е фронтовата линия във война между Русия и Запада. След като руският диктатор нахлу в Украйна през 2022 г., военните стратези на Варшава укрепиха въоръжените сили на страната и миналата година Полша се превърна в страната членка на НАТО в Европа с най-голяма армия. Тази година тя увеличи военните си разходи до 4,7% от БВП – най-високите в Алианса и стана един от най-големите купувачи на американско оръжие.

СВЕТОВНИТЕ ЛИДЕРИ ПОДПИСАХА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОГЪНЯ В ГАЗА (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и другите посредници подписаха документа за прекратяването на огъня между Израел и „Хамас“ в ивицата Газа на церемония в Египет, предаде ДПА. Тръмп и лидерите на Египет, Катар и Турция подписаха съвместна декларация в курортния град Шарм ел Шейх, целта на която според египетската страна е да бъде консолидирано прекратяването на огъня. Срещата на върха има за цел да ознаменува края на войната в ивицата Газа.

ПОРАЗКЛАТИХА МЕ, НО ТОВА Е НАЙ-ЦЕННАТА МИ ТИТЛА: ГОВОРИ ЗЛАТНИЯТ КАРЛОС НАСАР

"Успях да се насладя на момента, защото навсякъде, където отида всички ми се радват и ми благодарят. С удоволствие бих споделил емоцията и всичко, което ми се случи на състезанието". Това сподели пред bTV световната звезда във вдигането на тежести Карлос Насар. Още: Уникално посрещане за Карлос Насар на българска земя! Той показа, че е максималист (ВИДЕО)

ПРОКЛЯТИЕТО, КОЕТО ВЕЧЕ 63 ГОДИНИ ТЕГНЕ НАД ЕДИН ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ГРАНДОВЕ

"Пас към миналото" е спортна рубрика на Actualno.com, в която връщаме лентата назад, за да ви разказваме интересни спортни истории от миналото.