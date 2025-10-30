САЩ дадоха отсрочка на Германия за "Роснефт"

САЩ ще освободят временно германското звено на "Роснефт" от санкциите срещу руския петролен гигант за шест месеца, облекчавайки краткосрочните рискове за доставките, като същевременно прехвърлят отговорността върху Берлин да разреши въпросите, свързани със собствеността на дружеството. Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ издаде в сряда генерален лиценз, валиден до 29 април 2026 г.

Германските активи на "Роснефт"

Германските активи на "Роснефт", които Берлин конфискува след руската инвазия в Украйна през 2022 г. и оттогава са под попечителство, бяха обект на интензивни дипломатически разговори през последните дни, след като банки и клиенти заплашиха да прекъснат връзките си, тъй като срещу компанията майка бяха наложени санкции.

Още: Немски министър: САЩ изключват от санкциите "Роснефт Германия"

Берлин удължаваше попечителството си над "Роснефт Германия" няколко пъти, като настоящото изтича на 10 март следващата година. Въпреки че договори сделка с Москва за продажба на германските активи, преговорите с Катар като купувач се провалиха, тъй като страните не успяха да се споразумеят за цена.

"Роснефт Германия" притежава акции в три германски рафинерии, които представляват 12% от общия преработвателен капацитет на страната, включително рафинерията в Шведт, близо до Берлин. Правителството досега се е въздържало от национализиране на предприятията поради опасения, че подобен ход може да доведе до ответни мерки от страна на Кремъл срещу германските бизнеси в Русия.

Още: Германското правителство удължи контрола върху рафинерията на "Роснефт"