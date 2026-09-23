Търговците плашат с липса на стоки заради нови държавни мерки

Ако не се променят тези текстове, ще се стигне до дефицити на стоки. Няма смисъл да се боря да продавам, при положение, че държавата ме наказва, че си върша работа. Това каза изпълнителният директор на Асоциацията на търговците на нехранителни стоки Галин Попов в ефира на Нова телевизия. Той коментира подготвяната от правителството методика, която ще определя справедливи стойности на основните храни, но и методика за преценка дали едно повишение на цената на стока или услуга е икономически обосновано.

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По думите му промоциите няма да спрат заради предложения текст. Но уточни, че не са взети под внимание основните търговски принципи - търсене и предлагане, които определят накъде се движи дадена цена.

"Няма намаление на цените, защото потреблението е много голямо. Заплатите и доходите на хората са се вдигнали и точно този ръст е довел до повишение на цените", заяви Попов.

Той беше категоричен, че ако се спазва методиката, предложена от правителството, ще е трудно да се правят промоции. И отбеляза, че ако не се спазват новите правила, следва санкция - 10% от оборота.