Цената на петрола падна под важна граница, обнадеждаващи новини от Тръмп и Иран

Цената на петрола продължи да пада в сряда, 23 септември, на фона на оптимизма, че прекъсванията в доставките ще отслабнат след преговорите между САЩ и Иран, които породиха надежди за дипломатическо решение на конфликта в Близкия изток. Фючърсите с доставка през ноември на международния бенчмарк „Брент“, който е референтен за Европа, спаднаха с 0,71% до 98,55 долара за барел в началото на азиатската търговия, като последва лек ръст до 99,17 долара за барел (към 10:40 ч. българско време).

Фючърсите на американския сорт WTI с доставка през ноември спаднаха с 1,26% до 89,36 долара за барел в началото на търговията, а към момента на публикуване на материала цената е 89,63 долара за барел.

САЩ и Иран дават надежди

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви във вторник, че американските представители са имали „много добра среща“ с иранската делегация, която е продължила около три часа. По-рано в речта си пред ООН - на срещата на Общото събрание на организацията в Ню Йорк - Тръмп заяви, че предстои да вземе „важно решение“ дали да сключи споразумение с Техеран, или да „унищожи“ страната.

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Reuters съобщи вчера, че Иран може да отвори отново Ормузкия проток в рамките на една седмица, ако САЩ се съгласят да облекчат военния натиск и да вдигнат блокадата на иранските пристанища.

В последните 5 сесии цената е паднала с 12% и вече е под 100 долара

„Усилията на Пакистан за посредничество с Техеран също биха могли да намалят риска от по-широка ескалация“, заяви Паоло Брокардо, главен изпълнителен директор на частната дигитална банка BankPro, цитиран от CNBC.

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Цените на петрола също е малко вероятно да отбележат голям скок засега, добави той. „През последните пет поредни сесии цената е спаднала с почти 12%, отстъпвайки отново от „зоната на интервенция“ над 100 долара, където многократно наблюдавахме засилени усилия за установяване на мир от двете страни“, каза Брокардо.