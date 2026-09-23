ОББ: Устойчив растеж на БВП през първото полугодие

Анализирайки последните данни на НСИ, ОББ коментира ключови тенденции в икономиката на страната. „През първото полугодие на 2026 г. българската икономика запази устойчив растеж, отчитайки реално увеличение от 2.8% на годишна база“, коментира главният икономист на ОББ д-р Емил Калчев.

Икономическата активност от страна на търсенето продължи да бъде движена главно от крайното потребление, което регистрира реален ръст от 7.1% на годишна база при доминиращ относителен дял от 85.5% в структурата на БВП. Инвестициите се увеличиха със 7.2% на годишна база, като въз основа на своя значително по-малък дял от 17.5% в БВП, също осезаемо допринесоха за ръста на икономиката.

„На този фон износът се сви, отчитайки годишен спад от -4.7%, докато вносът отново нарасна значително с 8.5%. В резултат отрицателният принос на нетния износ компенсира част от положителните ефекти на потреблението и инвестициите върху БВП“, обясни д-р Калчев.

От страна на производството, ръстът се движеше основно от строителството и услугите. Строителният сектор отчете най-висок темп на нарастване с реално 4.0% на годишна база. Услугите се увеличиха с 3.7%, като поради доминиращия си относителен дял в БВП от 65.0%, станаха основен двигател на растежа в икономиката. Селското стопанство отбеляза по-умерено нарастване с 2.9%, като приносът му за икономическата динамика остана ограничен, поради сравнително ниския му относителен дял от 2.5% от БВП.

„Индустрията продължи да се свива, отчитайки спад с -4.4% и свивайки относителния си дял в БВП до 14.4%.“, допълни д-р Калчев.

След регистрирания спад до 4.4% на годишна база през юли, хармонизирана инфлация отново отбеляза ръст и достигна 5.0% през август. Потребителската инфлация (по националната методология) също се ускори до 5.1% при 4.5% за юли.

Най-голям скок в цените се отчита в категорията „Транспорт“, където инфлационният натиск е огромен, достигайки 13.8% на годишна база (9.4% през юли). Увеличение в цените отбелязаха и услугите на ресторантите и хотелите - от 6.7% през юли до 8.3% през август.

„Съгласно нашите очаквания, шоковете от високите глобални цени на петрола и газа ще продължат да държат ръста на цените относително висок.“, заключи главният икономист на ОББ.