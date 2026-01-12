Секторът на услугите в България отбеляза най-сериозен ръст от почти година

В България секторът на услугите е нараснал с най-силен месечен темп от януари 2025 г., увеличавайки обема си с 1,9 на сто през октомври. Така страната ни попада сред трите страни от ЕС с най-голям ръст на месечна база в сектора на услугите след Люксембург (14,7 на сто) и Латвия (2,1 на сто). Това показват нови данни на Евростат, публикувани днес.

В ЕС и еврозоната

Обемът на производството на услуги (с изключение на финансовите и публичните услуги) е нараснал както в еврозоната, така и в Европейския съюз с 0,3 на сто през октомври спрямо септември 2025 г. Така секторът на услугите се ускорява в началото на последното тримесечие на 2025 г., след като през септември наддаде с 0,1 на сто във валутната зона и записа нулев растеж в ЕС, според ревизираните данни на Евростат. През октомври на годишна основа производството на услуги се е повишило с 2,1 на сто и в еврозоната, и в ЕС.

През октомври най-голям месечен спад в обема на произведените услуги са регистрирали Словения (3,5 на сто), Гърция (1,8 на сто) и Словакия (1,6 на сто).

Българските доставчици на услуги са увеличили продукцията си с 5,3 на сто през октомври миналата година, отнесено към същия месец на 2024 г. – максимум от февруари 2025 г. През септември бе отчетен годишен ръст с 1,7 на сто, а през август – спад с 0,1 на сто.

Така България заема четвърто място по годишен растеж на сектора на услугите в ЕС през октомври – след Гърция (16,9 на сто), Литва (10,1 на сто) и Полша (5,5 на сто), сочат още данните на Евростат.

През октомври в сравнение със същия месец година по-рано с най-много е намаляла продукцията на сектора на услугите в Люксембург (3 на сто), Унгария (2 на сто) и Дания (0,8 на сто).

През октомври спрямо септември в еврозоната най-силно са нараснали производството на професионални, научни и технически дейности (0,8 на сто), следвани от услугите по настаняване и хранене (0,7 на сто), докато са намалели дейностите, свързани с недвижими имоти (0,9 на сто) и по транспорт и съхранение (0,7 на сто ).

На годишна база в еврозоната най-значително се е повишил обемът на информационните и комуникационни услуги (4,4 на сто) и услугите по настаняване и хранене (2,4 на сто), като всички основни дейности в сектора на услугите са нараснали.