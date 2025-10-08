Сийка Кацарова бе избрана за президент на Европейската СПА асоциация

Председателят на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм (БСБСПА) д-р Сийка Кацарова беше избрана за президент на Европейската СПА асоциация (ESPA), поемайки поста от досегашния ръководител на организацията Тиери Дюбоа. Това стана през първия ден от годишния Европейски конгрес по СПА и балнеология 2025, организиран от ESPA и Министерството на икономиката и индустрията на Естония, който се провежда в естонския град Хаапсалу до 10 октомври, предаде БТА.

Европейската СПА асоциация е създадена през 1995 г. в Брюксел като неправителствена организация с нестопанска цел. Тя обединява държави, развиващи спа и балнеоложки туризъм, използващи природни лечебни ресурси като минерални води, лечебна кал и морски климат. България е член на асоциацията от 2007 г.

За първи път в 30-годишната история на асоциацията български експерт застава начело на организацията, която представлява елита на балнео, СПА и уелнес дестинациите от над 20 държави.

Още: Колко процента от българите ползват държавни програми за профилактика: Проучване

Ваучери за постковид процедури поискаха от Съюза по балнеология и спа туризъм