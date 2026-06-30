Кабинетът "Радев":

Скъпо ли е в България: Около 4.5 млн. българи тръгват на почивка от утре

30 юни 2026, 13:50 часа 577 прочитания 0 коментара
Деница Китанова
Деница Китанова
Снимка: iStock
Скъпо ли е в България: Около 4.5 млн. българи тръгват на почивка от утре

"Около 4,5 млн. българи ще могат от тук нататък да ползват туристическата си ваканция и съответно да посетят различни обекти в страната". Такава прогноза направи пред Actualno.com директорът на Института за анализи и оценки в туризма Румен Драганов. Той обвърза тези цифри с края на учебната година за повечето ученици, което развързва на практика ръцете на родители, баби и дядовци за пътувания.

"От утре ние навлизаме в средния туристически сезон най-мощно, тъй като приключват обучението си около 740 хил. ученици в страната и това всичко ще създаде тласък към пътуванията, както е било всяка година", каза той.

Драганов уточни, че тези ученици заедно със своите родители, които са около 1,4 млн. души, заедно със своите баби и дядовци, които са около 3 млн. души, са около 4,5 млн. българи.

"Ние видяхме, че с приключването на пети и шести клас, което беше на 15 юни, много от учениците посетиха различни балнео и спа центрове, особено където има топла минерална вода. Вече времето е достатъчно топло и Черноморието също може да се използва за такива ваканции и повсеместно се наблюдава увеличаване на пътуванията", смята още Драганов- 

Той очаква техният пик ще бъде по време на високия туристически сезон в края на месец юли и началото на месец август. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

От утре навлизаме в средния туристически сезон

От думите му стана ясно, че досега сме били в така наречения нисък летен туристически сезон, който е продължил до 15 юни, а от утре започва средният, в края на юли и началото на август ще е високият. От 1 септември ще бъдем отново в средния туристически сезон и така до 15 септември, когато  ще навлезем отново в ниския туристически сезон, което означава, че пътуванията рязко ще намалеят. ОЩЕ: Заведенията скочиха срещу "манипулациите": Лъжа е, че курортите са празни, за цените има и скъпо, и евтино

Скъпо ли е в България? Как е в очите на света?

Драганов коментира и дали новините в социални мрежи и някои медии относно цените по българските черноморски курорти може да отблъснат туристите от България.

Той обаче е категоричен, че те не влияят на туризма към България, тъй като страната ни е позиционирана между 4-то и 5-то място в така наречения Травъл барометър на Post Office Великобритания.

"Ние се движим някъде след Сараево, където са най-евтините цени, съответно Букурещ и Тирана и сме някъде на нивото на Белград. Всички останали са след нас. Най-скъпата дестинация продължава да бъдат Осло и Барселона", обясни Драганов.

Цената на уикенд за двама в България

По думите му, ако България се движи някъде в порядъка на 304 евро уикендова цена с нощувка за двама и вечеря за двама плюс още 10 показателя, които се измерват, то в Осло това е 840 евро.

"Ние сме близо два пъти и половина по-евтини от най-скъпата дестинация. Няма как да обясним на света как България е станала скъпа туристическа дестинация", смята още Драганов. ОЩЕ: Добри новини за цените в Гърция: Ако сте на море там - възползвайте се

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Нощувки Пътувания Румен Драганов Черноморие Българско Черноморие цени море почивки уикенд авторски туризъм летен сезон 2026
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес