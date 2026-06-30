Скъпо ли е в България: Около 4.5 млн. българи тръгват на почивка от утре

"Около 4,5 млн. българи ще могат от тук нататък да ползват туристическата си ваканция и съответно да посетят различни обекти в страната". Такава прогноза направи пред Actualno.com директорът на Института за анализи и оценки в туризма Румен Драганов. Той обвърза тези цифри с края на учебната година за повечето ученици, което развързва на практика ръцете на родители, баби и дядовци за пътувания.

"От утре ние навлизаме в средния туристически сезон най-мощно, тъй като приключват обучението си около 740 хил. ученици в страната и това всичко ще създаде тласък към пътуванията, както е било всяка година", каза той.

Драганов уточни, че тези ученици заедно със своите родители, които са около 1,4 млн. души, заедно със своите баби и дядовци, които са около 3 млн. души, са около 4,5 млн. българи.

"Ние видяхме, че с приключването на пети и шести клас, което беше на 15 юни, много от учениците посетиха различни балнео и спа центрове, особено където има топла минерална вода. Вече времето е достатъчно топло и Черноморието също може да се използва за такива ваканции и повсеместно се наблюдава увеличаване на пътуванията", смята още Драганов-

Той очаква техният пик ще бъде по време на високия туристически сезон в края на месец юли и началото на месец август.

От утре навлизаме в средния туристически сезон

От думите му стана ясно, че досега сме били в така наречения нисък летен туристически сезон, който е продължил до 15 юни, а от утре започва средният, в края на юли и началото на август ще е високият. От 1 септември ще бъдем отново в средния туристически сезон и така до 15 септември, когато ще навлезем отново в ниския туристически сезон, което означава, че пътуванията рязко ще намалеят. ОЩЕ: Заведенията скочиха срещу "манипулациите": Лъжа е, че курортите са празни, за цените има и скъпо, и евтино

Скъпо ли е в България? Как е в очите на света?

Драганов коментира и дали новините в социални мрежи и някои медии относно цените по българските черноморски курорти може да отблъснат туристите от България.

Той обаче е категоричен, че те не влияят на туризма към България, тъй като страната ни е позиционирана между 4-то и 5-то място в така наречения Травъл барометър на Post Office Великобритания.

"Ние се движим някъде след Сараево, където са най-евтините цени, съответно Букурещ и Тирана и сме някъде на нивото на Белград. Всички останали са след нас. Най-скъпата дестинация продължава да бъдат Осло и Барселона", обясни Драганов.

Цената на уикенд за двама в България

По думите му, ако България се движи някъде в порядъка на 304 евро уикендова цена с нощувка за двама и вечеря за двама плюс още 10 показателя, които се измерват, то в Осло това е 840 евро.

"Ние сме близо два пъти и половина по-евтини от най-скъпата дестинация. Няма как да обясним на света как България е станала скъпа туристическа дестинация", смята още Драганов. ОЩЕ: Добри новини за цените в Гърция: Ако сте на море там - възползвайте се