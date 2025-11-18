След абсурд с дизел в найлонов плик: БПГА призова хората да не се запасяват с гориво

Румен Спецов ще се с справи като особен управител на "Лукойл", защото познава пазара - както на дребно, така и на едро. Това мнение изрази Светослав Бенчев от Националната петролна и газова асоциация в ефира на Нова телевизия. Най-важното според него си остава кой ще бъде евентуалният купувач. "Не мисля, че има каквото и да е укриване на данъци. Проиграхме вариантите, държавата е готова. Надявам се да се намери стратегически инвеститор", коментира той.

Банчев очаква и дерогацията от САЩ да се случи и пазарът да се успокои.

За интереса на "Шеврон" към активите на "Лукойл" той заяви: "Всяка компания, която се е занимавала с нефтопродукти, е добро решение за България, защото имаме една от най-модерните рафинерии в Европа".

Бенчев не е спокоен за рафинерията, докато не стане ясно кой ще придобие активите на "Лукойл".

Той разказа и за един куриозен случай, на който станал свидетел преди години, когато отново имало подобна паника сред хората около липсата на горива. "Видях зареден дизел в найлонов плик на една бензиностанция у нас. Завързан беше на панделка отгоре. Никога не правете такова безумие", коментира той. И посъветва хората да не се запасяват с гориво.

Цените на горивата

"Цените на горивата преди американските санкции бяха по-ниски. Преди месец на едро беше около 2 лева, сега е 20 стотинки по-висока. Смятам, че в краткосрочен план няма да има движение нагоре", каза Венцислав Пенгезов, който е собственик на малка бензиностанция в Русе.

В дългосрочен план обаче той очаква да има повишение. "Влияят външни и вътрешни фактори. Още поне 2-3% ще поскъпнат горивата. Всяка рафинерия има резерви от петрол, процесът на закупуване и доставка отнема месеци. Мисля, че няма да има липса на гориво. Не се забелязва тенденция към презапасяване. Има проблем с резерва - голяма част от него е в чужбина", посочи Пенгезов.