Редакционният екип на Actualno.com ви представя най-важните новини за изминалия ден, 29 ноември 2026 г.

КАК ШВЕЙЦАРИЯ ЩЕ СПИРА ИЗНОСА НА ОРЪЖИЯ С РЕФЕРЕНДУМ: РАЗКАЗ НА ACTUALNO ОТ ЦЮРИХ (СНИМКИ)

Швейцария гласува на голям национален референдум по четири ключови въпроса, предава пратеникът на Actualno.com в най-големия швейцарски град Цюрих. През цялата седмица гражданите на различните кантони и общини в цялата страна упражниха правото си на глас, като над 90% от вота се осъществява по пощата - именно затова в секциите е сравнително пусто, споделят наблюдатели пред екипа ни.

ЗИМАТА ДОЙДЕ: СТРАНАТА В СНЕЖЕН КАПАН! (ОБНОВЕНА)

Страната е в снежен капан! Бедстващи хора от влака от София до Варна стоят шест часа блокирани и не могат да стигнат до желаната от тях дестинация - в района на село Елисейна. Молят за храна и вода. Алармират, че от БДЖ не си вдигате телефоните, а във влака няма парно и е студено. Отделно стана ясно, че обледяващата машина на Летище "Васил Левски" се е повредила и съответно полетите излитат със закъснение.

ПЕТРОЛНИЯТ ТАНКЕР "КАЙРОС" ЗАКЪСА КРАЙ СОЗОПОЛ: ДВАМА МОРЯЦИ СА НА БОРДА, ЕВАКУИРАТ ГИ СПЕШНО

След като скъса котва заради силното вълнение и бурния вятър в Бургаския залив, петролният танкер "Кайрос" заседна край брега на Созопол, съобщиха националните телевизии. Нещо повече - той е заседнал край скалите в местността Буджака край морския град. Корабът е започна да дрейфува вчера привечер, а около 21 ч. е достигнал брега и е заседнал. Морето е изключително бурно, като вълнението е достигнало 7 бала.

ГАРАНЦИИТЕ НА ТРЪМП ЗА УКРАЙНА СА БЕЗСМИСЛЕНИ КАТО ТЕЗИ КЪМ ПОЛША ПРЕЗ 1939, НОВИЯТ КОНГРЕС ИЗМИСЛЯ ХИТЪР НАЧИН ДА ИМА ОБРАТ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Изпълнителната власт на Европейския съюз ясно очертава бъдещия план за финансова помощ за Украйна, докато вътрешните противоборства сред 27-те държави членки около новия голям бюджет на блока (2028-2034 г.) продължават с пълна сила. Киев е изправен пред финансов дефицит от 70 милиарда евро - ето защо миналата седмица Европейската комисия представи ново предложение. "Наричаме го „Инструмент за координирана подкрепа за Украйна“. Той ще осигури 45 милиарда евро през 2027 г. По този начин Европа покрива две трети от финансовите нужди на Украйна", заяви председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен.

ЗА ДА НЯМА ЕДНОЛИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА РАДЕВ: ДСБ ЗАПОЧВАТ РАЗГОВОРИ ЗА МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ

Да не допусне едноличното управление на Румен Радев да прерасне в авторитарен популистки режим и да изгради национална демократична алтернатива на кабинета „Радев". Това са двете основни политически цели, които си поставя ПП „Демократи за силна България" (ДСБ) в приетата от Изпълнителния съвет на партията резолюция от 28 и 29 ноември 2026 г.

THE WASHINGTON POST: ИРАН АТАКУВА АМЕРИКАНСКА ВОЕННА БАЗА СЪС STARLINK, МЪСК Е БЕСЕН (ВИДЕО)

През първата седмица на март, 2026 годин, докато САЩ и Израел бомбардират Иран, а Техеран изстреля ракети и дронове по американски военни бази в Близкия изток, милиардерът Илон Мъск е научил за два случая на неразрешено използване на неговата сателитна интернет услуга Starlink, съобщи The Washington Post.

ИМА ЛИ ОПАСНОСТ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ ЗАРАДИ "КАЙРОС": ОТГОВОРЪТ ОТ ТРАНСПОРТНИЯ МИНИСТЪР

Българската държава дава 30-дневен срок на собственика на танкера „Кайрос“ да организира изтеглянето му и да се погрижи за безопасността на плавателния съд и района около него. Ако това не бъде направено, държавата ще предприеме действия със собствени сили и средства или с помощта на партньорски държави и компании. Това съобщи министърът на транспорта Георги Пеев. По думите му още от снощи е сформиран оперативен щаб, който е работил през цялата нощ по случая.

72 ЧАСА БЕЗ ТОК, ВОДА И ИНТЕРНЕТ: КАК ВЪВ ФРАНЦИЯ СЕ ПОДГОТВЯТ ЗА ТЕЖКА КРИЗА

Предвид препоръките на Европейската комисия за готовност на домакинствата да покрият нуждите си до 72 часа при евентуален и неочакван колапс, Actualno.com продължава своята поредица от материали за мерките на държавите при извънредни ситуации.

КАК ЕВРОПА СЕ РАЗПАДА: ИЗБОРИТЕ ПРЕЗ 2027, КОИТО МОГАТ ДА ПАРАЛИЗИРАТ ЕС

Европейският съюз навлиза в период на дълбока политическа нестабилност, която застрашава бъдещето му не чрез официален разпад, а чрез постепенното обезсилване на способността му да действа. През последните месеци Европа е обхваната от мащабни протести, породени от обща криза на достъпността, влошаващи се обществени услуги и спадащо доверие в способността на правителствата да подобрят жизнения стандарт, особено на младите хора.

СЛЕД АТАКИТЕ НА УКРАЙНА: В РУСИЯ ЗАПОЧВА ТРЕТА ВЪЛНА НА КРИЗАТА ЗА ГОРИВА

Руският вицепремиер Александър Новак призна, че украинските удари по руските рафинерии са предизвикали недостиг на гориво, но заяви, че той все още „не се усеща“. Поради това Русия ще внася повече гориво от чужбина и ще отложи планираните ремонти на рафинериите. Продължаващите удари срещу руските петролни рафинерии доведоха до недостиг на гориво в Санкт Петербург. Преди това съобщения за ограничения бяха получени от поне 18 региона в цялата страна, а с включването на националните ограничения на бензиностанциите на Роснефт броят на засегнатите региони достигна 62. Наблюдатели смятат, че това може да е третата вълна на горивната криза за една година.

НАДЕЖДА НЕЙНСКИ ЗА НАСИЛИЕТО В МАРСИЛИЯ: МВНР СЯКАШ ОТСЪСТВА

"Направи ми впечатление, че външно министерство сякаш отсъства, а неговата роля е много голяма. То има инструментариум и хора на място, които в такава ситуация трябва да реагират. Те направиха някакво изявление, епитетите винаги компенсират липсата на действие. Това заяви бившият външен министър Надежда Нейнски по повод инцидента по време на мача между "Олимпик Марсилия" и "Левски", при който сериозно пострадаха няколко български фенове. Според нея, след като е имало индикации за инцидент е било логично представители на българската държава в лицето на посланика или консула да отидат и да бъдат на място, коментира още дипломатът в предаването "На Фокус".

ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО - 30 НОЕМВРИ 2026 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)

На 30 ноември 2026 г. времето в страната ще се задържи предимно облачно. Валежи от сняг ще има главно в планинските райони. По-интензивни ще са снеговалежите в района на Странджа. Ще остане ветровито с умерен, в Източна България и силен вятър от север-североизток, с който ще продължи да нахлува студен въздух. В планинските проходи остават условията за виелици и навявания. Ще има и заледявания, показва прогнозата за времето на НИМХ.