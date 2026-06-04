Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

След новина от Ливан: Рязка промяна в цената на петрола

04 юни 2026, 10:01 часа 845 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
След новина от Ливан: Рязка промяна в цената на петрола

Цената на петрола се понижи в днешната търговия, след като обявеното споразумението за прекратяване на огъня между Израел и Ливан подхрани надеждите за скорошен край на американско-израелската война срещу Иран, което потенциално би могло да доведе до отваряне на Ормузкия проток за корабоплаване, предаде Ройтерс. Израел и Ливан обявиха рано тази сутрин, че са се споразумели да продължат прекратяването на огъня.

Цените

Фючърсите на сорта Брент спаднаха с 87 цента или 0,89 на сто, като един барел се продава за 96,92 долара тази сутрин българско време.

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Американският лек суров петрол поевтиня с 78 цента или 0,81 на сто до 95,24 долара за барел.

И двата петролни сорта отбелязаха ценови ръст от около 2 на сто вчера след подновяването на военните действия в Близкия изток, включително иранските атаки срещу Кувейт и американските удари в близост до Ормузкия проток.

Инвеститорите се надяват на сключване на споразумение и между Вашингтон и Техеран. Ирански представители поставиха като условие за сключване на мирно споразумение частично прекратяването на военните действия между Израел и Ливан.

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Американският президент Доналд Тръмп намекна, че още този уикенд може да бъде постигнат напредък в преговорите с Иран.

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Иранският външен министър Абас Арагчи съобщи, че контактите между Техеран и Вашингтон не са прекъснати, но в преговорите не е постигнат напредък, като добави, че и двете страни проучват разменените текстове.

В САЩ Камарата на представителите, контролирана от Републиканската партия, одобри снощи резолюция, която да попречи на Тръмп да продължи войната срещу Иран. За да влезе в сила, резолюцията се нуждае от одобрение и от Сената. За да бъде отменено евентуално вето от страна на Тръмп върху текстовете, ще бъде нужна подкрепа с мнозинство от две трети и в двете камари.

Междувременно запасите от суров петрол в САЩ са спаднали с 8 милиона барела до 433,7 милиона барела през седмицата, приключила на 29 май, съобщи Администрация за енергийна информация (EIA).

Мнозинството от анкетирани от Ройтерс анализатори предвиждаха далеч по-малък спад – с 4 милиона барела.

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Ливан петрол цена на петрола война Израел война Иран
Пламен Иванов
Пламен Иванов Редактор
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