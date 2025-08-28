Войната в Украйна:

След петрола и бензина: Още една индустрия в Русия е в плачевно състояние

28 август 2025, 12:08 часа 486 прочитания 0 коментара
След петрола и бензина: Още една индустрия в Русия е в плачевно състояние

Кризата в руската въгледобивна промишленост продължава - през първата половина на 2025 г. загубите за въгледобивните компании са се увеличили 2,6 пъти. Същевременно делът на нерентабилните компании в сектора се е увеличил с повече от 14 процентни пункта в сравнение със същия период на миналата година - данните са на руската статистическа служба "Росстат".

В момента 66% от въгледобивните компании работят на загуба, като общите загуби за първата половина на 2025 г. възлизат на 243,2 милиарда руски рубли. Руското издание "Фонтанка", което е регионално за Санкт Петербург, също обръща внимание на данните на "Росстат", както и РИА Новости.

Още: Цената на бензина в Русия се повиши, опашките по бензиностанциите остават

Уникалното - 66% от руските въгледобивни компании са на загуба, но през миналата година процентът е бил 51,4 на сто. Тоест, става въпрос за нови почти 15%.

Защо е такова положението - резултатите от западните санкции стават все по-видими. Логистиката в и за Русия се оскъпява заради тя, а въглищата поевтиняват в световен мащаб. Цената и от есента на 2024 година досега е паднала до нивото отпреди 4 години. Огромен проблем за Русия е и, че Китай драстично намали покупките на руски въглища, тъй като разработва нови и нови свои находища.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Русия понижи сериозно прогнозата за икономическия си растеж

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Русия Въглища руска икономика санкции Русия
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес