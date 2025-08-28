След петрола и бензина: Още една индустрия в Русия е в плачевно състояние

Кризата в руската въгледобивна промишленост продължава - през първата половина на 2025 г. загубите за въгледобивните компании са се увеличили 2,6 пъти. Същевременно делът на нерентабилните компании в сектора се е увеличил с повече от 14 процентни пункта в сравнение със същия период на миналата година - данните са на руската статистическа служба "Росстат".

В момента 66% от въгледобивните компании работят на загуба, като общите загуби за първата половина на 2025 г. възлизат на 243,2 милиарда руски рубли. Руското издание "Фонтанка", което е регионално за Санкт Петербург, също обръща внимание на данните на "Росстат", както и РИА Новости.

Още: Цената на бензина в Русия се повиши, опашките по бензиностанциите остават

Уникалното - 66% от руските въгледобивни компании са на загуба, но през миналата година процентът е бил 51,4 на сто. Тоест, става въпрос за нови почти 15%.

Защо е такова положението - резултатите от западните санкции стават все по-видими. Логистиката в и за Русия се оскъпява заради тя, а въглищата поевтиняват в световен мащаб. Цената и от есента на 2024 година досега е паднала до нивото отпреди 4 години. Огромен проблем за Русия е и, че Китай драстично намали покупките на руски въглища, тъй като разработва нови и нови свои находища.

Още: Русия понижи сериозно прогнозата за икономическия си растеж