След взрив: Най-голямата руска петролна рафинерия работи с половин капацитет? (ВИДЕО)

Най-голямата петролна рафинерия в Русия - в Омск - е спряла почти половината от капацитета си след нападение на 26 август. Това твърди бившият съветник на украинския вътрешен министър Антон Геращенко след взрива в рафинерия "Газпромнефт-ОНПЗ" вчера.

The Omsk refinery suspended almost half of its capacity after yesterday's explosion It is one of the largest oil refineries in Russia. pic.twitter.com/Nm6uu3rAOC

Геращенко цитира материал на агенция Reuters, в който обаче не се посочва директно намаляване на капацитета наполовина. Цитирани са два източника, "запознати с подробностите", които казват, че пожарът е засегнал инсталацията за дестилация на суров петрол CDU-11 - една от двете най-големи инсталации за първично рафиниране в завода.

Russia's largest oil refinery - Omsk - has shut down almost half of its capacity following the attack, Reuters reported.



As a result of the explosion, the primary oil processing unit CDU-11 - the most productive at the plant - was damaged and shut down.



