Следим цените на стоките на сайта "Колко струва"

Днес (30 септември) интернет порталът "Колко струва" (Kolkostruva.bg) стартира публикуването на данните от веригите. Премиерът Росен Желязков обясни, че в началото на месец септември тази година, след уточняване на всички изисквания на Комисия за защита на потребителите и съгласуване със заинтересованите страни (МИИ, НСИ, търговски вериги и техните асоциации и др.), порталът Kolkostruva.bg е реализиран и от страна на КЗП са предоставени указания на търговците за интеграция.

В полза на потребителите

На 9 септември 2025 г. екипът на ИО предоставя публичен достъп до разработения модул, достъпен на адрес https://kolkostruva.bg . Същия ден стартира период на тестове и установяване на интеграционен процес между търговските вериги и портала, като е предоставен достъп до тестова среда. Към момента в тестовата среда са получили достъп 35 търговски вериги, в това число и аптеки, като първите успешно подадени тестови данни са от 12 септември 2025 г.

За целите на успешното протичане на интеграционните тестове екипът на ИО оказва съдействие на КЗП и търговските вериги при всеки възникнал въпрос или казус. В помощ на търговските вериги екипът на ИО разработи и публикува на сайта на КЗП документ „Често задавани въпроси (FAQ) – Портал и API за подаване на ценови данни“, както и „Ръководство за търговски вериги за работа със Система за управление на съдържанието“.

В периода 09 – 25 септември 2025 г. се провеждат интензивни тестове за интеграция със заявителите готовност търговски вериги. След успешно зареждане на данните, на 25 септември 2025 г. е предоставена информация на екипа на КЗП за преглед на данните, които са импортирали в тестовата среда и тяхното представяне в „Наблюдавани стоки“ в публичната страница на портала Kolkostruva.bg.

На 29 септември 2025 г. е получено потвърждаване от страна на някои вериги за готовност за публикуване на данни в продукционна среда, като същата е осигурена и публикуването на данните следва да стартира на 30 септември 2025 г. от страна на веригите.

Порталът е напълно функционален и в готовност да приема данни от търговските вериги.