Сметката за 2025: Доходи и разходи, кое расте повече?

През 2025 г. годишният общ доход средно на човек от домакинство е 14 403 лв. (7364,14 евро) и нараства с 12 на сто спрямо 2024 година. Това става ясно от данни на Националния статистически институт (НСИ). Миналата година българските домакинства са изразходвали 12 661 лв. (6473,47 евро) средно на човек, което е с 8,1 на сто повече в сравнение с 2024 година. На годишна база ръстът на доходите изпреварва този на разходите с 3,9 процентни пункта.

Реалните доходи на домакинствата нарастват с 9,7 на сто през 2025 г. в сравнение с 2024 г.

За сравнение, през 2024 г. годишният общ доход на човек е бил 12 857 лв. (6573,68 евро) и е нараснал с 18,5 на сто спрямо 2023 година. През 2024 г. българските домакинства са изразходвали 11 712 лв. (5988,25 евро) средно на човек, което е било с 16,6 на сто повече в сравнение с 2023 година.

Още: Средната заплата в България сега: Актуалните данни към последното тримесечие на 2025 г.

За последните десет години

За последните десет години (2016 - 2025 г.) общият доход средно на човек от домакинство се увеличава 2,8 пъти, а разходите на домакинствата се увеличават 2,7 пъти.

Индексът на реалните доходи през 2025 г. спрямо 2016 г. пък е 181,4 на сто, сочат още данните.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е работната заплата. През 2025 г. той е 57,2 на сто, което е с 2,2 процентни пункта повече в сравнение с 2024 г. и с 2,9 процентни пункта повече спрямо 2016 година.

Още: Минималните заплати в ЕС през януари 2026 г.: България е далеч на дъното

Относителният дял на потребителския разход от общите разходи на домакинствата намалява от 82,6 на сто през 2016 г. на 80,4 на сто през 2025 година.

Потребление на домакинствата

През 2025 г. настъпват промени при потреблението на основни хранителни продукти и напитки средно на човек от домакинство в сравнение с 2024 година. Намалява потреблението на хляб и тестени изделия - с 1,8 кг и това на картофи - с 0,1 килограма. Най-голямо увеличение има в консумацията на безалкохолни напитки - с 9,4 литра, на алкохолни напитки - с 1,7 литра, на зеленчуци и на месо - с по 0,6 килограма.

През 2024 г. българинът е намалил потреблението на хляб и тестени изделия - с 3,4 кг, и това на картофи - с 0,3 килограма. Най-голямо увеличение е имало в консумацията на безалкохолни напитки - с 11,1 литра, на плодове - с 5,8 кг, и на месо - с 2,3 килограма.