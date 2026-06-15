“Приятел без дом“ - нова скулптура в Ямбол със социална мисия (ВИДЕО)

Нова художествена композиция "Приятел без дом" е монтирана в Градския парк на град Ямбол до алеята към малкия розариум. Фигурата е изработена от кортенова стомана и е дарение от кмета на община Ямбол Валентин Ревански.
Проектът носи както художествена, така и социална насоченост. Целта му е да привлече вниманието към проблема с безстопанствените животни и да насърчи отговорното отношение към тях.
В рамките на композицията е включена и специална касичка във формата на топка, където гражданите и гостите на Ямбол могат доброволно да оставят дарения.
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Събраните средства ще бъдат използвани изцяло за подпомагане дейността на Общинския приют за безстопанствени животни в Ямбол, включително за грижи, лечение, изхранване и подобряване на условията за настаняване на животните.
Община Ямбол вярва, че подобни инициативи насърчават обществената ангажираност, благотворителността и възпитават хуманно отношение към животните.
"Благодарим на всички граждани и гости на града, които ще подкрепят и тази кауза.", казват от общината.
Снимки: Дирекция "Култура, спорт, младежки дейности, туризъм и връзки собществеността", Община Ямбол
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