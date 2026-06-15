Дейвид Бекъм вече е част от холивудските легенди - получи звезда на Алеята на славата (СНИМКИ)

Футболната легенда Дейвид Бекъм официално се присъедини към най-големите световни имена в спорта и шоубизнеса, след като получи своя звезда на Алеята на славата в Холивуд. Церемонията се проведе на 12 юни 2026 г. в Лос Анджелис и се превърна в едно от най-коментираните светски събития преди началото на Световното първенство по футбол в САЩ.

Бекъм беше удостоен със 2849-ата звезда на Алеята на славата в категорията "Спортни развлечения" (Sports Entertainment) – сравнително нова категория, създадена за личности, които са оставили значим отпечатък както в спорта, така и в развлекателната индустрия. Според организаторите отличието идва в изключително символичен момент, когато Съединените щати са домакин на Мондиал 2026.

По време на церемонията продуцентът на Алеята на славата Ана Мартинес подчерта, че приносът на Бекъм за популяризирането на футбола в Америка е една от основните причини за признанието.

Снимка: Getty Images

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От спортна легенда в глобална културна и бизнес икона

На събитието присъстваха съпругата му Виктория бекъм, децата им Харпър, Ромео и Круз, както и редица известни личности. Сред специалните гости бяха актьорът Том Круз актрисата Ева Лонгория и бившият футболист Роби Кийн.

Снимка: Getty Images

В емоционалната си реч Бекъм призна, че никога не е предполагал, че "едно момче от работническо семейство в Източен Лондон ще бъде удостоено с подобна чест". Той благодари на семейството си, на своите треньори, съотборници и фенове, които са били част от неговия път към върха. Футболната икона определи момента като "сюрреалистичен" и подчерта, че Америка се е превърнала във втори дом за него.

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Звездата на Алеята на славата е поредното признание за Дейвид Бекъм, чието влияние отдавна надхвърля футбола. От спортна легенда той се превърна в глобална културна и бизнес икона, а новото отличие затвърждава мястото му сред най-влиятелните личности на своето поколение.

Източници: Hollywood Walk of Fame, People, The Guardian

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