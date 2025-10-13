Войната в Украйна:

Стана ясно кой печели Нобеловата награда за икономика

13 октомври 2025, 13:50 часа 313 прочитания 0 коментара
Стана ясно кой печели Нобеловата награда за икономика

Американците Йоел Мокир и Питър Хауит и британецът Филип Агион си поделят Нобеловата награда за икономика за 2025 г., Това съобщиха от Шведската кралска академия на науките. През последните два века, за първи път в историята, светът наблюдава устойчив икономически растеж, който помага на много хора да се измъкнат от бедността и полага основите на нашия просперитет. Йоел Мокир, Филип Агион и Питър Хауит обясняват как иновациите осигуряват тласък за по-нататъшен напредък, изтъкват от Академията.

Разработки по концепцията на Шумпетер

Йоел Мокир e отличен за своите разработки "за определяне на предпоставките за устойчив растеж чрез технологичен напредък".

Още: Обявиха лауреата за Нобеловата награда за мир. Кой я получи?

Той споделя тазгодишната Нобелова награда за икономика с Питър Хауит и Филип Агион, чиито разработки са "за теорията за устойчив растеж чрез творческо разрушение".

Творческото разрушение е концепция, предложена от известния австрийски икономист Йозеф Шумпетер, според която новите технологии и иновации променят средата и изместват остарелите методи и модели.

Бързоразвиващите се технологии засягат всички нас, тъй като нови продукти и производствени методи заместват старите в безкраен цикъл. Това е основата за устойчив икономически растеж, който води до по-добър стандарт на живот, здраве и качество на живот за хората по целия свят.

Още: Обявиха носителя на Нобеловата награда за литература за 2025 година

Нобеловата награда за икономика

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Нобеловата награда за икономика е единствената, която не е включена в завещанието на шведския индустриалец и филантроп Алфред Нобел. Учредена е в негова памет близо 70 години след другите престижни отличия на негово име едва през 1969 г. от Шведската централна банка.

Нобеловата награда за икономика или по-точно Наградата за икономически науки се отпуска от Шведската централна банка. Тя е най-престижната в света награда за принос в областта на икономиката и се връчва всяка година от Шведската кралска академия на науките. Носителят й получава златен медал, диплома и 10 млн. шведски крони.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Нобелова награда икономисти Нобелова награда за икономика Шведска централна банка
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес