Страните от ОПЕК+ се договориха да увеличат добива на петрол

Страните от организацията ОПЕК+ са се договорили да увеличат добива на петрол през декември със 137 хиляди барела на ден. Това съобщиха от пресслужбата на организацията.

След това, "с оглед на сезонните фактори", те ще вземат пауза и няма да увеличават добива през първото тримесечие на 2026г., гласи споразумението.

От април досега групата, в която влизат Саудитска Арабия и Русия, е увеличила добивите си с 2,7 милиона барела дневно. В същото време цената на петрола остава относително ниска - в рамките на около 65 долара за барел, поради слабото търсене.

