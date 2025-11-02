Жените, които не трябва да бъдат забравени: "Отписана" при раждането си Алма Карлин - полиглот, пътешественик, писател (СНИМКИ И ВИДЕО)

При раждането ѝ лекарят казва, че израсне умствено изостанала и едва ли ще може да ходи. Едното ѝ око също е увредено. По-късно това момиче ще създаде собствени речници на 10 езика, ще посети 61 държави и 255 места в родината си, ще публикува 27 книги, десетки ръкописи и събере стотици артефакти от света. Тази необикновена жена е словенката Алма Карин.

Началото

На 12 октомври 1889 г. в Целе се ражда момиченце от пенсионирания майор от австрийската армия Якоб Карлин и 45-годишната учителка по немски Вилибалда Михеляк – бъдещата „завоевателка на света“, Алма Ида Вилибалда Максимилиана Карлин. За голямо съжаление на родителите ѝ, детето се ражда с увредени крака и полузатворено ляво око, така че лекарят, който я преглежда, казва, че тя вероятно ще бъде умствено изостанала. Но той греши! Детството на Алма Карлин със сигурност не е лесно. Тялото ѝ е постоянно сковано от болка и тя изпитва големи трудности дори при ходене. Алма не може да играе с връстниците си и прекарва по-голямата част от времето си у дома в четене.

В дома ѝ всички говорят само немски (както е било обичайно в офицерските семейства) и всички книги на семейство Карлин също са били на немски. Тя е само на 10 години, когато създава първите си стихотворения и разкази. След претърпяна операция на краката на 13-годишна възраст , която ѝ причинява силни болки момичето започва да рисува и да учи чужди езици. Езиците ѝ се отдават много лесно и през 1907 г. Алма полага успешно изпити по немски, английски и френски език в гимназията в Грац. Страстта към чуждите езици отвежда Алма Карлин в Дружеството на изкуствата в Лондон през 1913 г., където, докато продължава обучението си по немски, английски и френски език, тя започва да изучава и шведски, норвежки, датски, италиански, испански и руски език. Скоро добавя санскрит, китайски, иврит и египетски йероглифи.

Полиглот

Алма се възползва максимално от всяка минута от живота си. В понеделник тя изучавала норвежки и санскрит, във вторник - френски, в сряда - английски и латински, в четвъртък - датски, в петък - италиански и шведски. В събота посещава азиатските си приятели в Хейс. В неделя сутрин продължава с испански, а вечер - руски. През пролетта на 1914 г. Алма Карлин издържа с отличие изпитите си по осем чужди езика и изумява изпитната комисия по английски език, като надминава всички деветстотин студенти, дори самите англичани.

Докато учи в Лондон, Алма Карлин работи на непълен работен ден в преводаческа агенция. Азиатците, на които преподава езици, я запознават с теософията и източната философия. Вдъхновена от теоретичните аспекти на окултизма, Алма става член на Лондонското теософско общество. Когато избухва Първата световна война, Англия вече не иска да приема австро-унгарски поданици и Алма е принудена да се премести в Норвегия. Зимата я заварва в Стокхолм, където една зимна вечер тя решава, че ще пътува по света и да стане професионална писателка.

Пътуването

За да се подготви за пътешествието си Алма жена усърдно изучава живопис и география, история и математика, ботаника и зоология. Освен това Алма съставя речник на десет езика (включително словенски), който може да ѝ бъде полезен по време на пътуването. На 24 ноември 1919 г. Алма Карлин се качва на влак от жп гара Целе за ​​Триест с малка сума пари, портативна пишеща машина и речника.

Маланд, Перу, Чили, Боливия, Никарагуа, Еквадор, Съединени щати, Япония, Корея, Китай, Тайван, Хонконг, Австралия, Панама, Нова Зеландия, Фиджи, Нова Каледония, Соломоновите острови, Каролинските острови, Нова Гвинея, Молукските острови, Индонезия, Ява, Сингапур, Бирма, Индия...

По време на престоя си в Хавай, Алма превежда статии за музея в Хонолулу, печелейки пари, за да продължи пътуването си. Пристигайки в Токио, тя намира работа в германското посолство, придобивайки задълбочени познания за Япония и начина на живот там. Пристигайки в Тайван, Алма посещава група тайландски ловци на глави. Плавайки по езерото Сентана в Нова Гвинея, през райони, където никоя експедиция не е минавала преди, жената се натъква на канибали, но за щастие оцелява и след това приключение.

Завръщането

Осем години по-късно, през януари 1928 г. (според други източници, месец по-рано), словенската пътешественичка Алма Карлин се завръща у дома в Целе по молба на умиращата си майка - болна, изтощена, обедняла, но въпреки всичко, завладяла света!

Алма щателно изследва всички места, които посещава по време на пътуването си. Тя изучава история и духовни традиции, прави множество скици и събира хербарии. Алма се интересува буквално от всичко: образование, медицина, социалният статус на жените. Алма не забравя и страстта си към теософията. Събира материали за древни религиозни традиции и ритуали, магия и шаманизъм, лечебни билки и древни символи.

От събрания етнологичен материал Алма създава уникална колекция и организира малък музей в апартамента си. Освен че пише статии, Алма започва да публикува своите пътеписи и романи. Така от 1921 до 1937 г. тя публикува 22 книги с помощта на различни издателства в Германия, Англия, Финландия и Швейцария.

Алма и Теа

През 1932 г. Алма посещава Стокхолм, където изнася поредната си радиолекция за пътешествията си. След лекцията художничката Теа Шрайбер Гамелин ѝ се обажда и я моли да се срещне с нея. Тази среща се оказва съдбоносна за двете и в крайна сметка се развива в трайно приятелство. Теа запознава Алма с шведската носителка на Нобелова награда за литература Селма Лагерльоф, която високо оценява работата на словенската пътешественичка и дори се опитва да я номинира за Нобелова награда. Алма и Теа си кореспондират непрекъснато в продължение на няколко години и в крайна сметка словенската пътешественичка моли художничката да стане нейна лична секретарка. Теа приема без колебание и се мести за постоянно в Словения, за да живее с Алма. Двете жени стават неразделни приятелки и сродни души.

Когато Югославия е окупирана от нацистка Германия през 1941 г., Гестапо арестува Алма заради антифашистките ѝ изказвания и конфискува цялото ѝ имущество. Тя е изпратена в Дахау, но някак си успява да избяга по пътя към лагера и се присъединява към партизаните. Няколко от нейните партизански разкази от Националноосвободителното движение са запазени и публикувани след войната. Теа Гамелин също се присъединява към партизански отряд по време на войната, където е тежко ранена.

Наследство

Войната свършва, но следвоенната история се повтаря: югославските власти не искат да имат нищо общо с германците или с писател, който пише на немски. Всички спестявания на Алма и Тея са в чуждестранни сметки, така че жените нямат как да получат достъп до тях. Те са принудени да се преместят в малка къща на хълма Печовник над Целе, където продължават да живеят със скромната пенсия на Тея. По това време Алма вече е неизлечимо болна, но продължава да пише. Откъснати от останалия свят, жените водят самотен живот. Алма Ида Вилибалд Максимилияна Карлин – жена на света, словенска пътешественичка и писателка – умира на 14 януари 1950 г. от рак и туберкулоза. Теа Шрайбер Гамелин, 17 години по-млада от Алма, живее до 1988 г. и пожелава да бъде погребана с приятелката си.

По време на забележителния си живот Алма Карлин е написала повече от двадесет прекрасни романа и пътеписи, а наследството ѝ включва приблизително 40 непубликувани текста, разкази и научнопопулярни статии, 400 стихотворения, 98 листа с нотни записи, уникален хербарий с над 500 растителни листа и множество рисунки.

