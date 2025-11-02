Любопитно:

Полина Пелипенко се присъединява към "Игри на волята" All Stars (ВИДЕО)

02 ноември 2025, 22:08 часа 0 коментара
Участничката от шестия сезон "Игри на волята" Полина Пелипенко си осигури място в All Stars сезона на предаването след напрегнато съревнование на Арената. В кастинг битката инфлуенсърката надви маркетинг специалистката Симона Георгиева и се присъедини към Гешев, Раду и останалите воини в звездните редици.

Дуелът се оказа истинско предизвикателство за Амазонките, но и двете съумяха да се справят с всички препятствия по пътя си. Проблеми с точността на ветеранката на бойното поле позволиха на нейната съперничка да я настигне, но в крайна сметка Пелипенко грабна победата.

Представителят на Лечителите - Дино, беше посочил именно Пелипенко за свой победител, което осигури на Зелените богат набор от хранителни продукти, които да използват преди предстоящата битка за територия.

Повече за Полипенко

Полина Пелипенко е едно от най-запомнящите се лица от миналогодишното издание на приключенското риалити. Тя впечатли зрителите със своята сила, харизма и упоритост. Преди участието си в шоуто Полина се занимава с танци и преподава стил "high heels", а освен това има опит и като модел. В арената тя се отличи с бойния си дух и спортен хъс. Припомняме, че тя отпадна на крачка от финала, тъй като счупи ръката си.

След приключването на сезона Пелипенко остава активна в социалните мрежи, където споделя фотосесии, мотивационни послания и продължава да вдъхновява последователите си със своята енергия и увереност.

Приключенията в Дивия север продължават. Тази седмица Феномените и Лечителите отново ще влязат в оспорван сблъсък за Резиденцията.

Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Игри на волята ТВ предавания Полина Пелипенко
