Сезонът на туршиите започва с по-високи цени на зелето и карфиола

С настъпването на есента и традиционния сезон за приготвяне на зимнина, българите се сблъскват с по-високи цени на ключови зеленчуци. Според последните данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), цената на едро на зелето и карфиола бележи значителен ръст.

Към настоящия момент цената на зелето на едро се е покачила с 33.3%, достигайки 80 стотинки за килограм. Подобна е ситуацията и при карфиола, където увеличението е с 31.8%, а цената на едро е 1,45 лева за килограм.

От ДКСБТ посочват, че този скок в цените е резултат от няколко фактора. От една страна, по-слабата реколта тази година е намалила предлагането на пазара. От друга страна, повишеното търсене, характерно за сезона на туршиите, допълнително оказва натиск върху цените.

Въпреки поскъпването на тези два основни за зимнината зеленчука, от Комисията отбелязват, че цените на други продукти от потребителската кошница остават стабилни. При оранжерийните домати се наблюдава леко поевтиняване от 0.7 на сто, като те се търгуват средно по 2,67 лева за килограм. Цената на краставиците също е намаляла с 4,2% до 2,27 лева за килограм.

Експертите съветват потребителите да следят пазара и да търсят най-добрите оферти, както и да обмислят алтернативни рецепти за зимнина, ако цените на предпочитаните от тях зеленчуци продължат да растат.

