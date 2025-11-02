Нова порция декларации: И Ботев, и Локо искат служебни победи! Наумов проговори и обвини коментатор

Декларации, декларации и пак декларации засипаха медийното пространство след скандала на пловдивското дерби. В неделния ден и Локомотив Пловдив излезе с позиция, в която цитира членове от правилници на Българския футболен съюз, като и "смърфовете", подобно на "канарчетата", поискаха служебна победа. Основното главно действащо лице Даниел Наумов също наруши мълчанието. Стражът на "жълто-черните" пусна пост, в който скочи на коментатора на двубоя. Последва отговор от Дирекция "Спорт" на NOVA.

Всички искат служебна победа, а декларациите се множат

В своето обширно становище "черно-белите" се позовават на член 24, който засяга отбор, неявил се в среща от първенствата и турнирите на БФС. На такъв се присъжда служебна загуба при служебен резултат 3:0. "В случай че футболен отбор не се яви на терена, откаже участие във футболна среща, не покрива спортни критерии по лицензиране или отказва участие в дадена среща по неуважителни причини:

а/ При първи случай измежду горепосочените – се присъжда служебна загуба при служебен резултат с 0:3 и от актива му се отнемат 3 (три) точки, като на клуба се налага и имуществена санкция, както следва: – за среща от Първа лига – 5000 /пет хиляди/ лева", пише още в него. Редно е да отбележим, че от Ботев Пловдив се явиха на срещата. От Локо прилагат и член 26, за да покажат несъгласието си с прекратяването на срещата.

"Смърфовете" продължават с член 28, който бе разгледан и от Actualno.com като възможен изход. "По време на импровизираната работна среща, от съдията Драгомир Драганов бяха предложени три варианта:

1. Даниел Наумов казва, че може да продължи футболната среща и мача се доиграва

2. Даниел Наумов не може да продължи, извършва се смяна и дербито се доиграва

3. Даниел Наумов не може да продължи, от Ботев отказват да извършат смяна и срещата се прекратява

Драгомир Драганов заяви пред делегата и представителите на двата отбора, че “топката е в Ботев и те трябва да решат какво ще предприемат”. Решението, което бе взето е, че гостите няма да извършат смяна, а впоследствие съдията прекрати мача. Това, че даден футболист е спрян от игра от дежурния лекар, също не е предпоставка дербито да не се доиграе", пишат още от Локомотив Пловдив.

ОЩЕ: От Ботев Пловдив призоваха БФС да им отсъди служебна победа заради грозния инцидент с Наумов

По-късно и Даниел Наумов, излезе с официална позиция. Стражът на Ботев нападна коментатора на мача. Според стража журналистът "прави внушения и грешни твърдения за ситуацията и развитието на събитията, а именно, че мачът се прекратява по мое искане и че аз съм в състояние да продължа мача, но се страхувам да не се хвърлят нови предмети до края на полувремето, което е невярно и смешно".

Наумов го приема като внушение, че е страхливец. По думи на футболиста истината била, че след удара с бутилка не бил в състояние да продължи. "Държа да подчертая, че никой не се е допитвал до мен дали искам мачът да бъде прекратен и още по-малко дали се страхувам да продължа при положение, че теоретично не е имало никаква пречка", пише още той.

От Ботев защитиха своя вратар, а след часове дирекция “Спорт” към Нова Броудкастинг груп категорично отхвърли обвиненията, отправени от "жълто-черния" клуб и вратаря Даниел Наумов срещу телевизионния коментатор на дербито с Локомотив, прекратено след инцидент на терена.

ОЩЕ: "Въобразява си, че управлява БФС": Илиян Филипов скочи на собственика на Локо Пловдив