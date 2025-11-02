Рециталът на Александър Николов продължава! Българинът поведе тима си към нова победа в Италия

Една от големите надежди на българския волейбол Александър Николов бе познатият лидер на Чивитанова при успеха над Чистерна с 3:1 (25:17, 25:22, 23:25, 25:21) в двубой от четвъртия кръг на първенството. Националът ни направи 16 точки за успеха - 13 от атака и три успешни блокади. Със същия брой точки завърши и световният шампион с Италия Матиа Ботоло - 16. Тимът на Чивитанова е на второ място в класирането с 10 точки, като изостава само с две от лидера Верона.

Чивитанова надви Чистерна

На родния посрещач му трябват само четири точки, за да премине границата от 100, което вероятно ще направи още в следващия мач. За тима на Чистерна резервата Томазо Барото и Филипо Ланца завършиха съответно с 13 и 12 точки. В среща от изтегления 6-и кръг Алекс Николов и компания ще са отново домакини, но на Рана (Верона). Дербито на кръга е в неделя (9 ноември) от 19,00 часа българско време.

ОЩЕ: Алекс Николов е №1 в Италия! Още един българин е в отбора на кръга

Междувременно тимът на Гротадзолина отстъпи при гостуването си на Падуа с 1:3 (22:25, 24:26, 25:20, 21:25). Илия Петков изигра целия мач за отбора, като реализира 6 точки - 4 от атака, една блокада и един ас. Георги Татаров също бе на терена в по-голяма част от игровото време с изключение на втория гейм, в който бе заменен, и завърши с 9 точки - всичките от атака при 50% успеваемост. Централният блокировачи се появи на терена за малко в третия гейм за Падуа, като изпълни два сервиса и сбърка единия от тях. Тимът на Гротадзолина е на последното 12-о място с една точка, Падуа е на седмо с 5.

ОЩЕ: Наказателната акция на Симеон Николов и новия му отбор в Русия продължава