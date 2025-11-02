Внезапно почина директорът на БАБХ д-р Светлозар Патарински

"С тъга и дълбоко прискърбие Министерството на земеделието и храните съобщава, че внезапно ни напусна д-р Светлозар Патарински, изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните", съобщиха от Министерството на земеделието. "Д-р Патарински бе отдаден на мисията за развитие и укрепване на системата за контрол на храните в България", посочват от ведомството.

"Той беше човек на дълга и професионализма – уважаван от колегите си и обичан от всички, с които работеше. Неговата отдаденост и човечност ще останат пример за всички, които имаха привилегията да го познават", казват още Министерството на земеделието.

Ръководството и екипът на Министерството на земеделието и храните изразяват съболезнования към неговото семейство, близки и колеги.

Кой е Светлозар Патарински?

Светлозар Патарински е роден през 1978 г. Той е магистър по ветеринарна медицина от Лесотехническия университет в София. Притежава дългогодишен стаж и професионален опит в големи частни компании, където е отговарял за качеството, безопасността и контрола на храните.

Професионалният му стаж в сферата на безопасността на храните започва в производството на месни продукти в „Соларис-АС“, където ръководи екипа за внедряване и контрол - „Анализ на риска и контрол на критичните точки", по-известен като Система HACCP.

Последователно в следващите години д-р Патарински е мениджър по качеството и безопасността на храните в различни фирми. Професионалният му път е преминал в осигуряването на безопасна храна, предлагана на българските и чуждестранните потребители, за което гарантира с името и подписа си.

Придобива множество допълнителни квалификации отново в същата сфера, притежава сертификати за вътрешен одит по IFS, Версия 5, 6 и 7, външен одитор по HACCP и ISO 22000 и други.