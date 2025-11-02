Ердоган заби нож в гърба на Путин: Турция все повече сменя руския петрол с друг

Най-големите турски рафинерии са започнали да купуват повече петрол, който не е руски – мярка заради поредните западни санкции, тези на Доналд Тръмп срещу "Лукойл" и "Роснефт", както и 19-тия пакет санкции на ЕС. Това съобщава Reuters.

Една от най-големите турски рафинерии STAR, която е собственост на азербайджанската енергийна държавна компания "Сокар", е купила 4 карго товара суров петрол от Ирак, Казахстан и други неруски дестинации, с доставка за декември месец. Това значи между 77 000 и 129 000 барела дневно. За сравнение, доставките на суров петрол за STAR през октомври и ноември са по около 210 000 барела и всичкият е руски, посочва Kpler.

Другите две големи турски рафинерии, собственост на Tupras, също увеличават покупките на заместители на руския петролен сорт "Уралс" - специално от Ирак, като Kpler изчислява, че през ноември в Турция ще влязат 141 000 барел петрол от Ирак дневно, докато през октомври бяха 99 000. В едно от предприятията на Tupras се очаква скоро руският суров петрол да бъде напълно изключен от производствения процес. Официално обаче няма коментар по темата, от "Сокар" също мълчат – информацията на Reuters е от вътрешни източници. Показателно е, че тази година Tupras купи петрол и от Бразилия т.е. явно диверсифицира доставките, като очаква да получи втори танкер с петрол от Ангола, в началото на ноември.

В периода януари – октомври Турция е внесла по около 669 000 барела суров петрол дневно, като 47% от него е руски.

Източник: Reuters