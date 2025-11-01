Решение на Литва предизвиква криза с бензин и горива в Калининград

Литовските железници (LTG) обявиха, че спират транспорта на петролни продукти от руския енергиен гигант "Лукойл" до руския анклав Калининград в съответствие с новите американски и британски санкции, чиято основна цел се оказаха точно "Лукойл", както и "Роснефт", предаде LRT.

Миналата година LTG е транспортирала общо 371 000 тона петролни продукти до руския анклав, от които 345 000 тона са били доставки на "Лукойл". Тази година LTG е транспортирала 194 000 тона петрол на "Лукойл" до и от Калининград. Нито миналата, нито тази година през Литва не са били превозвани продукти на "Роснефт".

Санкциите, които ще влязат в сила на 21 ноември, са насочени към ограничаване на парите за Кремъл, за да не може да финансира ефективно войната си в Украйна. Ограниченията ще се разпространят и върху трети страни, включително чуждестранни банки, които улесняват финансовите транзакции за санкционираните фирми. Министерството на финансите на САЩ изчислява, че новите санкции биха могли да намалят приходите на Кремъл от петрол и газ с до 30 процента. Обединеното кралство въведе подобни санкции в средата на октомври.

Още: Литва подсилва отбраната си с ракети за 5,5 милиона евро

"След края на преходния период за изпълнение на съществуващите договори, LTG няма да извършва транспортни операции, включващи компании, санкционирани от САЩ или Обединеното кралство, включително "Лукойл", "Роснефт" или свързани с тях организации", заяви компанията.

Съгласно правилата на Европейския съюз, въведени през декември 2022 г., транспортирането на руски петролни продукти през територията на ЕС е забранено, освен чрез тръбопроводи. Литва обаче прилага изключение, позволяващо железопътен транзит на стоки от първа необходимост до Калининград, западния анклав на Русия.

Още: Унищожение в Калининград и Севастопол: натовски генерал предупреди Русия. Кремъл смени рязко реториката за ракетите "Томахоук" (ОБЗОР - ВИДЕО)

ЗАГЛАВНА СНИМКА: Архив