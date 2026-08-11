Ще спираме непозволени дронове с десетократно по-големи глоби: Протест за недомислици

Протест на общо 15 неправителствени организации се готви заради готвени в пъти по-големи глоби при установени нарушения в полети на дронове. Начело на инициативата за протест е Асоциация "Обединено Дрон Общество". А недоволството идва заради промени в Закона за гражданското въздухоплаване.

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На 8 август приключи общественото обсъждане на предложените законови промени - идеята за изменения дойде след като на летището в София имаше неидентифицирани дронове, които забавиха няколко полета. Основното в предложенията - глоба от 15 000 евро до 50 000 евро вместо досегашните 3000 – 10 000 лв. по чл. 143, ал. 1 от закона. В тези текстове глоби са предвидени за полет с технически неизправен дрон, с нерегистриран дрон или такъв без удостоверение за летателна годност, както и от оператор, който няма свидетелство за правоспособност или атестация или е под въздействие на психоактивни вещества и т.н. В текстовете на становищата и мотивите изрично се посочва, че се предвижда десетократно увеличение на долната и горната граница на съществуващите имуществени санкции и глоби в цялата глава "Административнонаказателни разпоредби" от закона.

Против

"От Асоциация Обединено Дрон Общество подкрепяме строгото санкциониране на нарушенията, които реално застрашават безопасността, но настояваме глобите да бъдат съразмерни с тежестта и последиците от конкретния случай. Налагането на изключително висока санкция за формален пропуск или маловажно нарушение без реална опасност би довело до очевидно несправедлив резултат", пишат в позицията си от организацията. Те предлагат долната граница на санкцията да остане непроменена – 1500 евро, а при необходимост да бъде увеличена единствено горната граница за тежки и опасни нарушения. "Считаме, че по този начин ще бъдат запазени възможностите за индивидуална преценка и съразмерно наказание при маловажни нарушения без реална опасност и вредни последици", посочва организацията в позицията си, цитирана от в. "Сега".

"Запазването на действащия минимум ще позволи по-справедливо третиране на първи, формални и по-леки нарушения, при които липсват вредни последици и реален риск за въздухоплаването", се посочва още в позицията. Размерът на санкциите беше актуализиран сравнително скоро, поради което преди ново увеличение е необходимо да бъдат анализирани резултатите и ефектът от вече приетите изменения, припомнят още от дрон обществото.

Оттам смятат, че промените застрашават не само любители, фотографи, видеооператори, но и микропредприятия, при които размерът на минималната глоба може да бъде съизмерим с годишния оборот или дори да го надхвърля.

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