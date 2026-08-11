Само за новоназначени: Ефектът от тестовете за почтеност на чиновниците

Тестовете за почтеност, предвидени за чиновници на длъжности с висок корупционен риск, са на път да станат проблематични още преди да започнат да се прилагат. Причината - в законопроекта изглежда има пожелателни формулировки относно последствията за служителите, които не преминат успешно проверката.

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Внесените между първо и второ четене предложения не предвиждат промяна именно в тази част. В същото време от "Прогресивна България" (ПБ) са направили други корекции по проекта, насочени към разширяване на обхвата на закона и по-прецизно формулиране на отделни разпоредби. Промените са част от ангажиментите на България по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Крайният срок за изпълнение на заложените по него реформи и инвестиции е 31 август, което предполага ускорено приемане на законовите изменения.

Законопроектът бе разкритикуван остро на първо четене. С промените в закона се въвеждат 9 групи позиции с висок корупционен риск в администрацията, за които задължително се провежда тест за почтеност извън обичайните изпити.

Спорни моменти

Законът забранява изрично назначаването на нови служители на тези рискови позиции при неиздържан тест за почтеност. Допуснато е обаче ключово изключение в случаите, когато позицията се заема или изпълнява по друг ред - по заместване, при временно преназначаване или при първо оправомощяване. В тези случаи законът допуска провалилите се на теста служители да продължат да изпълняват длъжността по преценка на органа по назначение, пише в. "Сега".

Така формулирани, текстовете създават различен стандарт за изпълнение на едни и същи високорискови функции, изтъкват юристи. Проблемът е посочен и в изпратено изрично становище по проекта в рамките на коментарите на първо четене. Въпреки това от управляващото мнозинство не са се съобразили с критиката, че не бива да се допускат пожелателни последици при провал на тестовете за почтеност.

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Законът не предвижда тест за всички вече назначени на рискови позиции, тоест за завареното положение, като тест за почтеност ще се прави само по препоръка на инспектората. Иначе депутати от ПБ са предложили други редакции в проекта, включително и разширяването на списъка с рискови позиции и в посока на вътрешни одитори и инспектори и ръководители на инспекторатите. Въведена е и изрична забрана да се държи повторно тест в срок от 1 година при неуспешно издържан такъв.

Тест за почтеност

Какво измерва: професионално-етични и нравствени качества, личностни черти, нагласи и психологични характеристики, свързани с повишена склонност към корупционно поведение.

Формат: самооценъчни въпросници, анкети, казуси или други психологически методики; включват се и контролни скали за искреност на отговорите.

Какво не може да се пита: раса/етнос, политически и религиозни убеждения, здравословно състояние, сексуална ориентация и личен/семеен живот.

Какво означава резултатът: тестът не доказва извършена корупция; може само да установи нагласи, свързани с по-висока склонност към подобно поведение.

Кой го провежда: Институтът по публична администрация чрез специализирана електронна платформа на редовни сесии веднъж седмично или на извънредни сесии.

Как се формира резултатът: автоматичен числов резултат от платформата + психологическа интерпретация от служител на Института за публична администрация, който е магистър по психология, преминал специализирано обучение за конкретния тест

Краен резултат: само две възможности - „успешно издържан“ или „неуспешно издържан“, без предоставяне на балове и подробен психологически профил.