Според Митов всички други, но не и МВР, са виновни за ескалацията на протеста (ВИДЕО)

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов е категоричен, че МВР не носи вина за ескалацията на напрежението по време на масовия протест на 1 декември, като обвини организаторите от "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ) за възникналите инциденти. По думите му именно тяхното решение да поведат шествие по несъгласуван маршрут е довело до риск от безредици и невъзможност полицията да осигури безопасност.

В изслушването си в парламента Митов подчерта, че протестът е бил съгласуван само в пространството между партийния дом, президентството и Министерския съвет, а "шествието не е било съгласувано". Той заяви, че организаторите са били многократно предупредени предварително, че движение към централите на ГЕРБ и "ДПС – Ново начало" крие сериозен риск от ескалация. Въпреки това, по думите му, Кирил Петков и Николай Денков "повеждат част от протестиращите по бул. "Дондуков", с което нарушават разпоредбите и изкарват множеството извън контролираната зона. Още: Борисово-Пеевската зима: Последен шанс за България

Министерството е изградило 21 пропускателни пункта и е извършвало проверки на "всички лица с агресивен профил и лица, познати от предишни протести". Освен това Митов посочи, че преди събитието са проведени две срещи с организаторите, на които те са били информирани, че демонстрацията е ограничена до 22:00 часа и няма да има шествие. Още: "Ще отида на другия протест": Говори мъжът, задържан с 31 000 лв. при безредиците в София

"Невъзможно е да се охранява"

По думите му след призива на Петков за движение към офисите на ГЕРБ и ДПС е била проведена нова среща, на която организаторът е бил предупреждаван, че подобно действие може да доведе до напрежение – но въпреки това шествието е започнало. Така протестът напуска охранявания периметър, което позволява към множеството да се включат хора, които не са преминали проверка от МВР. "Сред мирно протестиращите се включват агресивни лица, които после се включват активно в безредиците", заяви Митов, като подчерта, че "очевидно е практически невъзможно охраната на множество, което се движи по нерегламентиран маршрут".

Министърът съобщи, че оперативни служители са наблюдавали агресивните групи, но те не са били изведени, за да не се предизвика масова конфронтация. Според него МВР не е използвало физическа сила спрямо протестиращи граждани, а единствено лютив спрей. Той допълни, че няма тежко пострадали участници в протеста вследствие на действия на полицията. Трима служители на СДВР обаче са били ранени, като един от тях е приет в "Пирогов". Общо 75 души са задържани, 23 от които са известни на МВР от предишни безредици, а девет са малолетни и непълнолетни. Още: Какви "оръжия" използваха протестиращите на поредния протест: СДВР с подробна информация

Митов отбеляза и че при проверките са засечени хора с димки, бомбички, както и един човек "с газов протест и патрон в цевта", като забранените вещи са били иззети.

Той повтори, че според него за палежите, разрушеното имущество и вандалските прояви отговорни са провокатори, а не мирно протестиращите, но подчерта, че именно организаторите са създали условия за това, като са излезли извън рамките на съгласуваното. Още: Разкази за арестувани на протеста в София и побой от страна на полицаи в Пето РПУ (ВИДЕО)

По-късно днес се очаква нов протест – този път пред Министерството на вътрешните работи, организиран от БОЕЦ с искане за оставката на Митов. Такова искане беше отправено и в нощта на самия протест от представители на ПП-ДБ.