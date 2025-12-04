Любопитно:

Бронетранспортьор се подхлъзна на пътя в Словения

04 декември 2025, 10:46 часа 260 прочитания 0 коментара
Бронетранспортьор се подхлъзна на пътя в Словения

Бронетранспортьор на словенската армия е участвал в пътнотранспортно произшествие на кръговото кръстовище Песница близо до Марибор, предаде хърватската медия "Индекс", позовавайки се на словенската - 24ur.com. Превозното средство "Валук" 6x6 е превозвало седем войници, които са се връщали от стрелбище „Мачковци“, където са провели стрелково учение. Инцидентът е станал малко преди 15:00 часа в сряда.

Състоянието на войниците

Всички войници са били транспортирани в Университетския клиничен център Марибор, където е установено, че петима от тях са претърпели леки физически наранявания. На мястото на инцидента пристигнаха полицаи и екипи на Бърза помощ, които оказаха първа помощ на войниците. Освен цивилната полиция, на терен е отишла и Военна полиция. ОЩЕ: "Ромите са заплаха": Словения прие нов закон

Армията вече охранява границата

Припомняме, че през ноември членове на словенската армия се включиха в охраната на държавната граница заедно с полицията след като правителството активира член 37 от Закона за отбрана.

По този начин полицията ще бъде освободена от задълженията си, свързани с управлението на ситуацията със сигурността, особено в югоизточната част на Словения, пише още в новината.

Причината е, че крайграничното населено място Ново Место беше разтърсено от убийството на 48-годишен мъж пред местен нощен клуб. Убитият Алеш Шутар беше пребит от група роми в нощта на 24 срещу 25 октомври около 2:30 часа сутринта, след като пристигна да вземе сина си, който по-рано беше заплашен.

По-късно пък Словения прие и спорен закон, който третира цялото ромско малцинство „като заплаха за сигурността“. ОЩЕ: Армията ще охранява и границите в Словения

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
