Уж ще има мир между САЩ и Иран, но да се готвим за по-скъпи дизел и бензин

Да, има нови цени от тази нощ - с 15 евроцента на 1000 литра нагоре. Това е около 1-2 евроцента на литър. Говорим за цени на едро - това заяви Николай Николов, председател на Сдружението на малките търговци на горива, който говореше конкретно за дизела, но от думите му остава впечатление, че не става въпрос само за дизела.

Прогнозата на Николов, пред сутрешния блок на Нова телевизия, обаче не беше категорична - той предположи, че ще има леко изчакване за цените на дребно, за да се види накъде отиват нещата между САЩ и Иран. А там, поне на думи, постоянно има завои - сега завоят пак е към това да се постигне с преговори по-устойчиво споразумение - ОЩЕ: Идва мир? Дяволът в детайлите при уж сходни позиции на Иран и Тръмп (ВИДЕО)

Всяка бензиностанция си има своя политика кога и с колко да променя цените, предупреди Николов. За момента, по наблюдения на Actualno.com, средната цена на литър бензин А95 се движи около 1,54-1,55 евро, но съгласно по-широката база данни на специализирания сайт fuelo диапазонът в цената варира от 1,42 до 1,67 евро, зависи къде си в България. Дизелът е средно около 1,76-1,77 евро, като според fuelo диапазонът е 1,60 до 1,90 евро.

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