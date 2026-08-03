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Август и жегата - какво идва и изглежда най-зле предвид най-хладния в България юли от 7 години

03 август 2026, 7:46 часа 924 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Август и жегата - какво идва и изглежда най-зле предвид най-хладния в България юли от 7 години

Стабилно много топло време минимум до средата на август. От четвъртък, 6 август, нататък има потенциал за спад на температурите, но няма да вали навсякъде – с локални гръмотевични бури и риск от градушки. По-голяма вероятност за валежи има за Южна и Източна България на 9 август, неделя – има определен въздушен фронт, който ако продължи да се движи както сега, то неделята ще е такава, обаче има време. Иначе началото на август вещае температури от 41-42 градуса по Целзий – Югозападна България, в района на Сандански, както и по Дунав – Видин, Лом, Свищов и т.н. Това заяви казващият синоптичната прогноза на Нова телевизия Николай Василковски.

Василковски предупреди, че горещо време ще има след 15 август и има потенциал през нощта да е много горещо. Има много висок риск за пожари, подчерта той, като предупреди, че локалните валежи не могат да ограничат този риск.

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Как беше юли месец?

Изминалият месец е бил най-хладният и валежен след юли 2019 г. и един от най-хладните месец юли за последните 20 години, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) на официалната си страницата във Facebook.

Най-високата измерена температура е 39,3 градуса на 20 юли в с. Първомай, област Благоевград. Най-ниската минимална температура е била 4,9 градуса - в Драгоман на 26 юли. На връх Мусала е измерена най-ниската температура – минус 2,6 градуса на 23 юли. В София най-високата температура е била 33,4 градуса на 18 юли, а най-ниската – 8,9 градуса на 24 юли. Средната месечна температура в различните населени места, където НИМХ извършва измервания, е между 18 и 26 градуса, информира НИМХ.

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Най-голямото 24-часово количество валеж е 107,1 мм в с. Горен чифлик на 22 юли, когато в този район са паднали и едни от най-обилните валежи за месеца. Обилни валежи има и на 1 юли в община Трън – измереното в с. Долна Мелна количество валеж е 98,4 мм. В София месечната сума валеж е 59,9 мм, което е 93% от нормата, а максималният 24-часов валеж е 31,1 мм на 1 юли, сочат още данните на НИМХ.

На 24 юли по най-високите върхове на Рила и Пирин превалява сняг и се образува тънка снежна покривка.

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Август започна с топло време, като за вчера беше обявен жълт код за високи температури в няколко области на страната. Предупреждение за горещо време е издадено и за днес, 3 август, уточнява БТА.

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Жега прогноза за времето времето
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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