Идва мир? Дяволът в детайлите при уж сходни позиции на Иран и Тръмп (ВИДЕО)

Иранското министерство на външните работи обяви, че Иран е близо до споразумение с Оман за нов маршрут за преминаване на кораби през Ормузкия проток, предаде Франс прес.

"Ние сме на път да постигнем споразумение за маршрут, който е приемлив за двете страни - нито северния маршрут, нито южния маршрут, като се спазват суверенните права на всяка страна и се гарантират нашите национални интереси и нашата сигурност", заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи в интервю за иранската държавна телевизия.

"Споразумението между Иран и Оман за новия маршрут няма връзка с повторното отваряне на Ормузкия проток или с поддържането на неговото затваряне. Южният маршрут през Ормузкия проток се свързва с това, че прави региона несигурен и уврежда националните интереси на Иран, а Техеран не го приема. Договореният маршрут няма да бъде нито северният, нито настоящият южен. Вместо това ще бъде нов маршрут, за който двете страни ще се споразумеят взаимно", поясни Багеи. И категорично добави, че бъдещето на Ормузкия проток ще бъде решено от Иран и Оман:

Iran's FM Spox. Esmail Baghaei:



The agreement between Iran and Oman on the new route has no connection to reopening the Strait of Hormuz or maintaining its closure.



The southern route through the Strait of Hormuz has been associated with making the region insecure and harming… pic.twitter.com/QSvMdRk6sW — Clash Report (@clashreport) August 2, 2026

Iran's FM Spox. Esmail Baghaei:



The future management of the Strait of Hormuz will be carried out by Iran in consultation with Oman. pic.twitter.com/QGt8cD1SzI — Clash Report (@clashreport) August 2, 2026

Казаното от Багаи предшестваше изявление и на американския президент Доналд Тръмп. Часове по-късно той обяви, че има споразумение за Ормузкия проток и че ще има споразумение за ядрената програма на Иран и спирането ѝ що се отнася до военната ѝ страна. Тръмп говори с журналисти на борда на Air Force One.

Президентът на САЩ обяви, че нови преговори с Иран ще стартират днес следобед (3 август), уточнява БТА. Представители на Иран, Катар, Обединените арабски емирства (ОАЕ) и Саудитска Арабия поискаха от американските власти да спрат плановете за удар срещу Ислямската република, каза още Тръмп. "Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар и Иран ме помолиха да отложа ударите", заяви той и добави, че "това щеше да бъде масирана атака". "Предпочитам споразумение - не обичам да убивам хора. Хора умират, много хора умират - не искаме това", продължи Тръмп, като каза и, че престолонаследникът на Саудитска Арабия в телефонен разговор с него също заявил, че предпочита споразумение, а не да има нови атаки. Същевременно Тръмп каза и "ще видим" при въпрос дали ще има нов "сигурен" краен срок за постигане на споразумение от негова страна - ОЩЕ: Ново 20: Тръмп започва нови преговори с Иран, въпреки заканите, че ще ги унищожи със сила и мощ (ВИДЕА)

Trump on Iran:



I'd rather make a deal. I'm not looking to kill people.



People die. A lot of people die. We don't want that. pic.twitter.com/woUX1EUhVJ — Clash Report (@clashreport) August 2, 2026

Reporter: Does Iran have a deadline to come to an agreement?



Trump: We will see. I am not looking to kill people. pic.twitter.com/1GGjgeTD4n — Clash Report (@clashreport) August 2, 2026

Напрежението не стихва

Междувременно, Британската организация за морски търговски операции (UKMTO) тази сутрин съобщи, че е получила данни за инцидент с танкер на 20 морски мили северозападно от оманското пристанище Хасаб, предаде Ройтерс. Капитанът на танкера е съобщил за експлозия в непосредствена близост до плавателния съд, посочи UKMTO и добави, че корабът е невредим, а екипажът е съобщил, че е в безопасност.

Припомняме, че именно ирански въздушни удари срещу търговски кораби в Ормузкия проток предизвикаха нова ескалация между САЩ и Иран. Техеран твърдо държи преминаването на Ормузкия проток да става по маршрути, които той определя и вижда това като стъпка за промяна на контрола върху протока.

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