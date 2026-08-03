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Идва мир? Дяволът в детайлите при уж сходни позиции на Иран и Тръмп (ВИДЕО)

03 август 2026, 6:44 часа 722 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Идва мир? Дяволът в детайлите при уж сходни позиции на Иран и Тръмп (ВИДЕО)

Иранското министерство на външните работи обяви, че Иран е близо до споразумение с Оман за нов маршрут за преминаване на кораби през Ормузкия проток, предаде Франс прес.

"Ние сме на път да постигнем споразумение за маршрут, който е приемлив за двете страни - нито северния маршрут, нито южния маршрут, като се спазват суверенните права на всяка страна и се гарантират нашите национални интереси и нашата сигурност", заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи в интервю за иранската държавна телевизия.

"Споразумението между Иран и Оман за новия маршрут няма връзка с повторното отваряне на Ормузкия проток или с поддържането на неговото затваряне. Южният маршрут през Ормузкия проток се свързва с това, че прави региона несигурен и уврежда националните интереси на Иран, а Техеран не го приема. Договореният маршрут няма да бъде нито северният, нито настоящият южен. Вместо това ще бъде нов маршрут, за който двете страни ще се споразумеят взаимно", поясни Багеи. И категорично добави, че бъдещето на Ормузкия проток ще бъде решено от Иран и Оман:

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Казаното от Багаи предшестваше изявление и на американския президент Доналд Тръмп. Часове по-късно той обяви, че има споразумение за Ормузкия проток и че ще има споразумение за ядрената програма на Иран и спирането ѝ що се отнася до военната ѝ страна. Тръмп говори с журналисти на борда на Air Force One.

Президентът на САЩ обяви, че нови преговори с Иран ще стартират днес следобед (3 август), уточнява БТА. Представители на Иран, Катар, Обединените арабски емирства (ОАЕ) и Саудитска Арабия поискаха от американските власти да спрат плановете за удар срещу Ислямската република, каза още Тръмп. "Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар и Иран ме помолиха да отложа ударите", заяви той и добави, че "това щеше да бъде масирана атака". "Предпочитам споразумение - не обичам да убивам хора. Хора умират, много хора умират - не искаме това", продължи Тръмп, като каза и, че престолонаследникът на Саудитска Арабия в телефонен разговор с него също заявил, че предпочита споразумение, а не да има нови атаки. Същевременно Тръмп каза и "ще видим" при въпрос дали ще има нов "сигурен" краен срок за постигане на споразумение от негова страна - ОЩЕ: Ново 20: Тръмп започва нови преговори с Иран, въпреки заканите, че ще ги унищожи със сила и мощ (ВИДЕА)

Напрежението не стихва

Междувременно, Британската организация за морски търговски операции (UKMTO) тази сутрин съобщи, че е получила данни за инцидент с танкер на 20 морски мили северозападно от оманското пристанище Хасаб, предаде Ройтерс. Капитанът на танкера е съобщил за експлозия в непосредствена близост до плавателния съд, посочи UKMTO и добави, че корабът е невредим, а екипажът е съобщил, че е в безопасност.

Припомняме, че именно ирански въздушни удари срещу търговски кораби в Ормузкия проток предизвикаха нова ескалация между САЩ и Иран. Техеран твърдо държи преминаването на Ормузкия проток да става по маршрути, които той определя и вижда това като стъпка за промяна на контрола върху протока.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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