Лъжата, която стартира мигрантската криза в Сеута и Мелиля - Мароко я обяви

Министерството на вътрешните работи на Мароко публикува първоначални данни за мигрантите, загинали при опит да достигнат нелегално испанския анклав Сеута от Мароко през последните дни. В доклада е посочено, че 11 души са загубили живота си от мароканската страна на границата, докато Мадрид съобщи за най-малко 72 смъртни случая, предаде Франс прес.

Десет души са се удавили, а единадесети е паднал в скалист район между мароканския граничен град Фнидек и Сеута, каза говорителят на мароканското МВНР Рашид Ел Халфи. Той отбеляза, че Мароко работи съвместно с Испания, за да потвърди броя на жертвите и да помогне за идентифицирането на телата, открити от испанска страна.

Около 40 000 души се опитаха да влязат в Сеута, а 1135 бяха спрени да влязат в Мелиля, заяви министерството в изявление, с уточнение, че всички, опитали да пробият през Мелиля, са върнати. Според Мадрид над 60 000 души са успели да достигнат Сеута през последните дни, но почти всички са били незабавно върнати в съседния граничен марокански град Фнидек.

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Според Мароканската асоциация по човешки права броят на жертвите е близо 130, а "десетки са в неизвестност", докато Северният център за наблюдение на правата на човека, базиран в района на Фнидек, изчислява, че "може да има близо 100 загинали, без да се броят десетките изчезнали".

Причината за кризата

Според Мароко тази миграционна криза произтича по-специално от “злонамерената употреба“ на социалните мрежи, “разпространението на подвеждаща информация“ и “неправилните тълкувания на законовите разпоредби“.

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Министерството посочи като "спусък" за мигрантския прилив нарочни интерпретации на скорошно решение на Испанския върховен съд, според което незабавното депортиране на мигранти не би се прилагало за онези, които са пристигнали по море. Това в социалните мрежи обаче беше представено като "зелена светлина" да се премине Средиземно море и да се отиде в Испания, защото така никога няма да бъдеш върнат. Започнато е разследване.

Кризата избухна в символичен момент, когато Мароко празнуваше Деня на трона, отбелязвайки възкачването на Мохамед VI на трона през 1999 г., отбелязва БТА.

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