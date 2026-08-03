Украйна подпали университет в Белгород. Причината - разработва дронове (ВИДЕО)

Пожар е избухнал в Белгородския държавен технологичен университет (БГТУ на името на В. Г. Шухов), като в социалните мрежи (предимно Телеграм) има много видеокадри, които го показват. Пожарът е станал факт след поредната украинска въздушна атака. Местното издание "Пепел" уточнява, че в университета са се разработвали и тествали дронове.

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Към този момент властите не са съобщили за никакви последици от украинската атака срещу университета - последната засега публикация в официалния канал в Телеграм на областния губернатор Александър Шуваев е от късно снощи. През цялата нощ оперативната група издаде няколко предупреждения за заплахата от удари с безпилотни летателни апарати.

БГТУ е разработил автоматизирана система за управление на безпилотни летателни апарати, базирана на руския (местна разработка) микропроцесор Milandr, според официалния телеграм канал на университета. Университетът обаче отбеляза, че разработката има граждански приложения и е предназначена за наблюдение на електропроводи, топлопроводи и аерофотоснимки.

През лятото на 2026 г. БГТУ обяви набирането на ученици за летни смени в курс по разработване на дронове. "В курса "Цифрово инженерство на безпилотни летателни апарати" децата се потапят в основите на проектирането на безпилотни системи", съобщи телеграм каналът на Държавния технически университет "Шухов".

А междувременно, логистичният хъб на Wildberries - т.нар. "руски Amazon", който беше ударен преди 24 часа, продължава да гори. Ударът беше нанесен с обяснение от Украйна, че складовата база се използва за доставки за руската армия - ОЩЕ: Украйна удари рафинерията в Саратов за 15-и път през войната, подпали и пореден склад на "руския Amazon" (ВИДЕО)