Без ток заради безводието на Дунав: На Балканите се надяват на България

Производството на електроенергия рязко спада в Унгария, Сърбия, Румъния и България поради безводието в река Дунав. Това застрашава електроенергийната система, като ситуацията е подобна в цяла Европа. Освен това Румъния изпитва нестабилност в доставките на суров петрол поради войната в Украйна. Историческият спад на Дунав също наруши корабоплаването по реката. Всички проблеми сочат към пълномащабна енергийна криза и повишен риск от нормиране на горивата. Правителствата подготвят поетапни прекъсвания на електрозахранването, предава Balkan Green Energy News.

Факти - румънското правителство обяви извънредно положение и предупреди, че се очаква да бъдат отрязани 20% от производствените мощности на ток - защото АЕЦ "Черна вода" не може да работи нормално, предаде Digi24. Засега още не се говори официално за режим на тока. Вчера имаше опит да се взриви скална маса, за да идва повече вода до централата - но е неуспешен, според Нова телевизия, като вероятно опитите в тази насока ще продължат. Очаква се, че ако не бъде намерено решение за "доставка" на повече вода за атомната централа, и вторият ѝ блок ще бъде спрян. А в Унгария АЕЦ "Пакш" ще бъде спряна за пръв път в историята ѝ.

Ясно е: Втората по дължина река в Европа пресъхва, което създава сериозни проблеми за енергийния сектор, но също така и за селското стопанство и природата. Настоящата гореща вълна доведе до масивни горски пожари в Испания, Гърция, Франция и другаде. Румъния от своя страна изпитва множество проблеми. Производството на водноелектрическа и ядрена енергия намалява поради исторически ниските нива на водите в Дунав. Явлението наруши и превоза на гориво, но има и още нещо: Каспийският тръбопроводен консорциум отново затвори своя черноморски петролен терминал в Русия.

Още: Заради безводието: Тежки проблеми с корабоплаването по Дунав в Сърбия

Комплексът близо до най-голямото руско черноморско пристанище Новоросийск, който обработва казахстански петрол, предназначен за Румъния, вече беше обект на многократни атаки с дронове от Украйна. Проблемите се разпространиха и върху бензиностанциите в Румъния, които използват предимно "казахстански" петрол. Страната обяви кризисно положение в сектора, като ограничи цените на дребно. Временно изпълняващият длъжността премиер Илие Боложан оцени, че ситуацията може да продължи „седмица или две“ и призова потребителите доброволно да намалят потреблението.

„Обявихме национална тревога за месец август в резултат на намалението на производството на електроенергия, дължащо се на суша и ниски оттоци по реките, но особено по река Дунав. Имаме намаление до по-малко от половината от нормалните оттоци за този период. Дебитът е 1600 кубически метра в секунда, с възможност за намаление с още 100 кубически метра в секунда. В резултат на това състояние на нещата нивото на водата в зоната на водоснабдяване на електроцентралата Чернавода е намаляло“, алармира Боложан.

„Спряхме първа група, същата е ситуацията и в Унгария. На фона на низходящата тенденция има доста висок риск от затваряне и на втората група. Бихме загубили приблизително 20% от производството на енергия на национално ниво. В резултат на намаляването на речните оттоци имаме ограничен капацитет за увеличаване на производството във водноелектрически централи. В сравнение с нормална консумация от над 7000 MW във вечерните часове, ние внасяме приблизително 1700 MW. Ако и втората група спре, ще трябва да внесем над 2500 MW. Това се случва и в съседните страни. Обсъдихме мерките, които можем да предприемем, за да осигурим функционирането на националната енергийна система при нормални условия“, заяви премиерът на брифинга след заседанието на правителството.

Румъния иска подкрепа от Украйна

Илие Боложан обяви, че Румъния е поискала подкрепа от Украйна и че властите се опитват бързо да увеличат вътрешното производство на енергия : „Днес обсъдихме с вицепремиера на Украйна подкрепа за производство от една от украинските атомни електроцентрали. Транселектрика и Нуклеаелектрика ще обсъдят спешна помощ от Украйна във вечерните часове. На вътрешния пазар всички мощности, с които разполагаме, получиха препоръки да работят на максимален капацитет. За да можем да увеличим производството със 100-200 MW, ANRE и Транселектрика разрешиха и ще разрешат през следващите дни всички завършени мощности, за да могат незабавно да влязат в производство. Това се отнася до фотоволтаици, вятърна енергия и капацитет за съхранение“, заяви премиерът.

Още: Десетки плавателни съдове изчакват в българския участък на река Дунав заради ниското ниво

Изпълнителната власт в северната ни съседка е одобрила и средства за дейности, насочени към поддържане на нивото на водата, необходимо за охлаждане на реакторите, и е отправила нов призив за намаляване на потреблението на енергия по време на пиковите часове. „Отделихме 7 милиона леи за Администрацията на Долен Дунав, за да извършим работи в района на аддукцията от Черна вода, за да поддържаме, дори в условия на намаляващ дебит на Дунав, нивото на водата в адукционния басейн, откъдето помпите, които черпят вода, осигуряват охлаждането на електроцентралата. Доброволното пестене на енергия във вечерните часове също ще бъде важно. Призовавам гражданите, фирмите и публичните власти да изготвят доброволни планове за намаляване на емисиите“, каза той.

„Нашите оценки са, че поради сушата няма да имаме значителни валежи през следващите две седмици. Възможно е потреблението да се увеличи до 8000 MW на ден. Това е ситуация, през която преминават всички съседни страни. Търсенето на енергия от внос е еднакво високо. Надявам се, че ще успеем да поддържаме националната система в експлоатация“, каза премиерът.

Призив за пестене на ток

Боложан обърна внимание на факта, че на фона на обявената тревога доброволните спестявания ще бъдат важни във вечерните часове, когато имаме този дефицит, и призова гражданите, но особено компаниите и публичните органи, да планират доброволни намаления. „Още веднъж апелирам към гражданите, но особено към компаниите, към публичните органи да направят доброволни планове за намаляване. Уведомихме основните потребители в Румъния, че има възможност да направим това и през следващите месеци ще проведем среща с тях, за да можем да вземем предвид и плановете за намаляване на потреблението на тези важни промишлени потребители, за да осигурим електроенергия за населението“, заяви премиерът във Виктория Палас.

Още: Ниските нива на Дунав притесниха Мадяр, заговори се за затваряне на АЕЦ

Спирането на втория от двата реактора в единствената румънска атомна електроцентрала, Черна вода, беше наредено вчера, но по-късно беше отменено. Или просто отложено. Страната трябва да внася много големи количества електроенергия. Атомните електроцентрали обикновено спират производството, ако температурата на речната вода за охлаждане на реакторите е твърде висока.

След извънредното заседание на правителството, Министерството на енергетиката заяви, че ще обсъди с големите потребители на енергия изместване на дейностите им извън пиковите часове. Асоциацията на потребителите и енергийните общности в Румъния (APCE), която по-рано си приписа заслугата за предотвратяване на срив в електроенергийната система, призова собствениците на малки захранващи системи да проявят солидарност, като пестят електроенергия за подаването ѝ в мрежата в моменти на най-голямо търсене, между 20:00 и 23:00 часа.

България - "батерията на Балканите"

Друга полза от енергийния преход и приносът на възобновяемите енергийни източници е очевидна в батерийните системи за съхраняване на енергия в България, се посочва в материала. Страната ни е на първо място в света спрямо населението и размера на икономиката, като този сектор продължава бързо да расте. По този начин Румъния и Гърция разчитат на съседа си България за облекчаване на пиковете на цените и покриване на недостига на електроенергия. Energypress съобщи, че цените за деня напред за този следобед и вечер в Румъния са скочили до 340 евро за MWh на фона на претоварените междусистемни връзки с България. В същото време нивото в Гърция остана под 150 евро за MWh.

Още: Драматично пресъхване на р. Дунав: Сравнителни сателитни кадри на безпрецедентната криза (СНИМКИ)

Също така е важно да се отбележи, че слънчевите енергийни системи, които са в изобилие и в трите страни, имат крива на производство, която приблизително съответства на високите температури и търсенето на охлаждане. Операторите в Гърция дори страдат от нарастващи ограничения, тъй като внедряването на системи за съхранение на енергия чрез батерии BESS там е бавно.

Дунав е с няколко месеца по-напред от обичайното годишно дъно, така че най-лошото тепърва предстои. България предупреди, че също може да бъде принудена да спре експлоатацията на единствената си атомна електроцентрала в Козлодуй. Премахването на 2-гигаватовата инсталация от уравнението би било още едно драстично изпитание за регионалната стабилност. Въпреки това, от енергийното министерство успокоиха в неделя, че за момента ситуацията е под контрол и не се предвиждат подобни драстични мерки.

Наскоро румънската телевизия Антена 1 излъчи репортаж, в който посочва, че България е изпреварила Румъния в енергетиката и нарича страната ни "батерията на Балканите". "България отново с една крачка напред. В стратегически сектор: енергетиката. След като подредиха финансите си и преминаха към еврото, българите си поставиха още една цел: да станат "батерията на Балканите". Южните съседи днес правят нещо повече от това просто да произвеждат енергия. Те я внасят почти безплатно от Румъния или Гърция, съхраняват я и я препродават на нас и на гърците в пиковите часове, когато цените са осем пъти по-високи", посочва цитираният източник.

Румъния произвежда евтина енергия от възобновяеми източници през деня, но няма капацитет за съхранение. Поради тази причина тя е принудена да я изнася на безценица и да я внася обратно вечер на до 10 пъти по-високи цени, се казва в репортажа на Грета Нягу, реализиран с помощта на българския журналист Владимир Митев и с участието на водещи експерти от двете страни на Дунав.

За сметка на това България инвестира масово в инфраструктура за съхранение. Тя купува евтината енергия от Румъния и Гърция през деня, съхранява я в батерии и я препродава на същите страни в пиковите часове. България е в топ 3 на Европа (след Германия и Италия) с капацитет за съхранение от повече от 12 000 мегаватчаса. В случай на пълна авария България може да поддържа мрежата си в продължение на 2,5 часа само с помощта на батерии и помпено-акумулиращи хидроцентрали (ПАВЕЦ), докато Румъния издържа максимум 15 минути, става ясно от репортажа.

Още: "ВЕИ капанът", в който сме се хванали с Гърция: Най-много солари, а най-скъп ток

В него се посочва, че въпреки че Румъния е имала на разположение около 15 милиарда евро от европейски фондове за енергийния сектор, властите са разпредели парите без ясна стратегия, игнорирайки съхранението, пише БТА.

Благодарение на батериите цената на вечерната енергия в България е много по-стабилна и по-ниска от тази в Румъния (с разлики, достигащи до 180 евро за мегаватчас). Така румънците плащат ток вечер на едно от най-скъпите нива в Европа спрямо покупателната си способност.

Още: Заради ниския Дунав: Корабите край България се изчакват, за да се разминат, Сърбия свиква кризисен шаб

"Ние продаваме евтино и най-абсурдното е, че продаваме ток, който в голямата си част е разработена с подкрепата на държавата – чрез отпускане на определени субсидии или европейски фондове – а след това го купуваме в пиковите часове много по-скъпо", обяснява икономическият анализатор Разван Николеску.

"Българите, от друга страна, имаха различен подход. Те финансираха тези програми и съхранението в батерии от самото начало. [...] Резултатите се видяха с времето, тъй като в първоначалния момент това си беше рисковано решение – те наистина бяха по-скъпи – но в момента имат много по-голям инсталиран капацитет за съхранение", коментира Силвия Власчану, директор на Асоциацията на производителите на електроенергия и допълва: "Ще стигнем дотам да гледаме съседите как се развиват, а ние просто да стоим, да гледаме и да казваме: "Ама защо не го направихме и ние, когато трябваше."

Още: Скок на цената на тока заради лошо управление: Опасният румънски пример, за който България трябва да внимава

Унгария може да прибегне до прекъсвания на електрозахранването

В Унгария премиерът Петер Мадяр призна възможността за прекъсвания на електрозахранването за големи промишлени потребители. Държавната електроснабдителна компания MVM заяви, че пълното спиране на 2-гигаватовата атомна електроцентрала „Пакш“ е неизбежно - очаква се това да стане днес, 3 август. Тя представлява почти половината от производството на електроенергия в страната и малко над една трета от потреблението, тъй като Унгария е нетен вносител. Пакш вече работеше на половината от капацитета си.

Унгария намалява ненужното потребление на енергия в правителствените сгради, обяви премиерът. Мадяр призова гражданите да проявяват умереност в потреблението, особено между 17:00 и 22:00 часа. Това включва зареждане на електрически превозни средства и използване на климатици. Той посочи прекъсванията за всички като крайна мярка.

Още: Критично ниските нива на река Дунав и резерват "Сребърна": Какво се случва с птиците в района?

Дунав е от решаващо значение и за енергетиката и селското стопанство в Сърбия

На входа на Дунав в Сърбия нивото на водата се доближава до отрицателния рекорд от 1909 г. Напоителната система е в затруднено положение и в три общини в района е обявено извънредно положение. Вносът на гориво е изключително нисък, тъй като е плитко за кораби. Въглищните електроцентрали и водноелектрическите централи по Дунав имат много ограничен обхват на производство.

Нещата с Дунав са толкова сериозни, че останки от нацистки кораби вече "изплуваха" и създават риск за корабоплаването - възможно е на някои места още да има невзривени амуниции:

Ghosts of World War II have resurfaced on the Danube



Due to the severe drop in the Danube’s water level, Nazi military ships have emerged in Serbia.



The vessels were deliberately sunk in 1944 during the German retreat to prevent them from falling into the hands of the Red Army.… pic.twitter.com/n1jtY2bMLO — NEXTA (@nexta_tv) August 2, 2026