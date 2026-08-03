Докато САЩ режат науката, Китай строи бъдещето

На около час северно от центъра на Пекин силуетът на града отстъпва място на подножието на планините Яншан. Сред зеленината Китай изгражда огромен научен парк като част от стремежа си да доминира в следващата ера на откритията.

Научният град Хуайроу е по същество лъскава площадка за физици, дом на Синергичния потребителски център за екстремни условия, или SECUF. Казано по-просто, изследователите подлагат материали – включително свръхпроводници, които пренасят електричество без съпротивление – на тежки условия като ултрависоко налягане и изключително ниски температури. Тяхната цел не е нищо по-малко от откриване на нови състояния на материята.

В съседство се намира първият китайски високоенергиен синхротронно-лъчев източник на светлина. Това е мястото, където електроните се движат около пръстен с дължина 1,36 километра (малко по-малко от миля) с почти скоростта на светлината, създавайки едни от най-ярките рентгенови лъчи в света. Резултатът е гигантски микроскоп, който позволява на учените да надникнат в материалите на атомно ниво. Още: Може да са шпиони: САЩ забраниха китайски хуманоидни роботи да се внасят в страната

Рай за учените

Заедно съоръженията представляват многомилионен рай за учените. По-рано този месец се присъединих към малка група чуждестранни журналисти на обиколка, организирана от Министерството на външните работи на Китай. Учените говориха ентусиазирано за това, че вече не е нужно да пътуват в чужбина, за да използват подобно оборудване, и за простата радост от това, че могат да проследяват движението на протоните. Чисто новите сгради са безупречно чисти, а коридорите им са облицовани с плакати на Нобелови лауреати за вдъхновение. Оптимизмът за фундаментални изследвания, воден от фундаментални въпроси, а не от непосредствени приложения, беше заразен.

Въпреки това продължих да настоявам за практически приложения. Но изследователите не виждаха нужда да бързат. Целта им, подчертаха те, беше да изследват фундаментални въпроси, чието разрешаване може да отнеме години, дори десетилетия. Търговските приложения идват много по-късно: Както посочи Ли Лу, главен учен на SECUF и професор в Института по физика на Китайската академия на науките, изследванията в области като постоянни магнити и редкоземни елементи, започнали преди 40 години, едва сега се прилагат в батерийната индустрия. Основателят и главен изпълнителен директор на Contemporary Amperex Technology Co., или CATL, най-големият производител на литиево-йонни батерии в света, се дипломира в института през 2006 г.

Хуайроу е един от десетките научни паркове, издигащи се в Китай, физическото проявление на глобална промяна. Разхождайки се през тези лаборатории, беше невъзможно да не се замислим как Вашингтон прави изследванията по-трудни за финансиране и провеждане, докато Пекин инвестира в таланта, инструментите и, най-важното, търпението, които откритията изискват. Още: След предупреждение за сигурността: САЩ заделят милиарди срещу Китай

Проблемите в САЩ

В САЩ имиграционните ограничения са част от проблема, но също така и системното намаляване на финансирането за фундаментални изследвания. Повече от 75% от американските изследователи, анкетирани от Nature миналата година, заявиха, че обмислят да напуснат страната. Междувременно отделни данни от същото научно издание показват, че 9 от 10-те институции, произвеждащи най-много академични изследвания в световен мащаб. Са китайски университети.

Америка запазва предимства, които една администрация не може лесно да отмени. Свободата на словото, печата и религията, както и историческият ѝ образ на смесица от култури, отдавна привличат амбициозни учени. Английският остава езикът на научните публикации и не е ясно колко бързо чуждестранните учени са склонни или способни да овладеят мандарин. Да не говорим за тясната връзка между американските лаборатории, индустрии и инвеститори.

Но тези предимства избледняват. Видях го в безбройните изследователи, които говореха безупречен английски, защото са учили в чужбина, но са взели решение да се върнат в Китай. Дзингуан Ченг, заместник-директор на Института по физика CAS, е получил докторска степен в Тексаския университет в Остин под ръководството на Нобелов лауреат. Той е обмислял постдокторски позиции в САЩ, когато е научил, че Китай ще построи SECUF. Проектът го е примамил у дома. Още: Силно земетресение разтърси Китай

Китай вече може да си позволи тези масивни рентгенови апарати, защото икономиката се е променила бързо през последните 10 години, каза Лу Вей, заместник-директор на Института по физика на високите енергии към CAS. Правителството е построило достатъчно селски пътища и сега харчи за „инфраструктура за иновации“. Той смята, че това е по-добро използване на парите на данъкоплатците, отколкото войните.

Не само завръщащите се постдокторанти са привлечени от инвестициите в науката. Омар Яги, миналогодишният Нобелов лауреат по химия, наскоро се присъедини към университета Цинхуа, напускайки позицията си в Калифорнийския университет в Бъркли. Той е част от нарастващия списък от старши изследователи, базирани в САЩ, привлечени от възможностите в Китай. Най-добрите таланти също се завръщат, за да стартират предприятия. САЩ прекараха последните седмици в дебати как са загубили Ян Жилин, основателят на Moonshot и мислителят зад модела на изкуствения интелект Кими К3, който се завърна, след като получи докторска степен в университета Карнеги Мелън.

С отслабването на магнетизма на Америка като център на научните изследвания, Китай нетърпеливо запълва празнотата. Данните на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие тази година потвърдиха, че той е изпреварил САЩ по инвестиции в научноизследователска и развойна дейност. Последиците ще засегнат всички нас, от напредъка в науката за климата и здравеопазването до конкурентоспособността на Америка в бъдещи индустрии, вариращи от полупроводници и изкуствен интелект до оръжейни системи. Още: Внезапно наводнение отнесе къмпингуващи в Китай (ВИДЕО)

Това няма да се случи за една нощ. Щетите от липсата на фундаментални изследвания идват със закъснение, както и ползите от финансирането им. Докато Вашингтон осъзнае какво е било разрушено, Пекин може вече да е изградил бъдещето.