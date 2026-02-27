Лайфстайл:

Подкупи вкараха в руски арест зам.-председател на "Газпром Нефт"

Антон Джалябов - заместник-председател на Управителния съвет на "Газпром Нефт", е бил задържан в Санкт Петербург по подозрение в приемане на подкупи на обща стойност над 29 милиона рубли (над 319 хиляди евро), съобщиха правоохранителните органи в Русия на 27 февруари, цитирани от контролираната от Кремъл информационна агенция ТАСС. „В рамките на наказателно разследване, започнато по част 6 от член 290 от Наказателния кодекс на Русия (приемане на подкуп в особено голям размер), служители от Главната дирекция за икономическа сигурност и борба с корупцията на Министерството на вътрешните работи задържаха заместник-председателя на „Газпром Нефт“ Джалябов“, казва източник на агенцията.

Купил си апартамент с подкупите

Според разследващите той е заподозрян в приемане на два подкупа през 2020-2021 г. от ръководители на изпълнителни фирми. Те включват 28 милиона рубли, които той е използвал за закупуване на апартамент в жилищен комплекс в Сочи, и лодка на стойност над 1,7 милиона рубли.

През въпросния период Джалябов е заемал длъжността директор на клона на „Газпром Инвест“ в град Надим в Ямало-Ненецкия автономен окръг.

„Следователите смятат, че в замяна на парично възнаграждение той е подписал сертификати за приемане на работа, която всъщност не е била изпълнена по големи строителни договори, осигурил е плащането и е защитил изпълнителите от глоби и санкции за пропуснати срокове“, гласи информацията, цитирана от ТАСС.

Грозят го до 15 години затвор

Твърди се, че разследването срещу Джалябов ще продължи в Москва и въз основа на резултатите ще бъде взето решение дали да му бъде наложена превантивна мярка.

Наказанието по част 6 от член 290 от Наказателния кодекс на Руската федерация предвижда наказание до 15 години лишаване от свобода.

Джалябов е ръководил клона на "Газпром Инвест" в Надим през 2020-2021 г. От март 2021 г. до август 2023 г. е бил генерален директор на „Газпром добича Ноябрьск“. През 2023-2024 г. е бил главен инженер в „Газпром Нефт“, а през април 2024 г. става заместник-председател на Управителния съвет на „Газпром Нефт“ - третия най-голям производител на петрол в Русия и трети по капацитет за рафиниране.

Димитър Радев
