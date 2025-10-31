Войната в Украйна:

Управляващите с временна мярка: Спират износа на дизел и авиационно гориво (ВИДЕО)

Управляващите предлагат временно спиране на износа на авиационно гориво и дизел от страна. Това обяви председателят на бюджетна комисия и депутат от ГЕРБ Делян Добрев по време на брифинг на управляващите. Проектът на решение е внесен днес от ГЕРБ, ИТН, БСП и "Ново начало", като ще бъде разгледан спешно от бюджетна комисия и после от пленарна зала. Мярката идва на фона на американските санкции срещу "Лукойл". Делян Добрев обясни, че идеята на тази мярка е да бъде превантивна. 

Стана ясно, че с това решение се дава се гъвкавост на директора на Агенция "Митници", ако се налага поради хуманитарни или технологични причини, свързани с поддържане на непрекъснатостта на производствения процес на "Неохим", да разрешава износа на определени продукти по своя преценка.

 

Евентуалната спекула и количествата гориво в страната

Добрев увери, че страната ни има гориво за месеци напред, но целта на тази мярка е да се предотврати спекула с цените на горивата, както и злоуоптреба с количествата, които в България съхраняваме.

"Отново повтарям - има гориво за много месеци напред, предостатъчно, и то без да броим държавния резерв. В държавния резерв има още допълнително гориво. Виждате създалата се ситуация, във всички държави около нас цените се покачват, според нас заради това, че се спекулира с конкретната геополитическа обстановка. За да предотвратим такава спекула и да гарантираме нормалния икономически ритъм - внасяме тази временна мярка", посочи още Добрев. ОЩЕ: Криза с горивата след Нова година и ръст на цените: Бивш министър на икономиката за съдбата на "Лукойл"

Интересът към "Лукойл"

Предложението идва и на фона на новината от вчера, че руската компания "Лукойл" е получила предложение от Gunvor Group за придобиване на нейните международни активи, в които е и българската рафинерия "Лукойл Нефтохим". В него се уточнява, че основните условия на сделката вече са предварително договорени между двете страни. "Лукойл" е приела офертата и се е ангажирала да не води преговори с други потенциални купувачи, става ясно от съобщението. Припомняме обаче, че на 24 октомври парламентът реши, че продажбата на активите на руската компания в България, ще става само след решение на Министерския съвет при налично положително становище на Държавна агенция "Национална сигурност". ОЩЕ: "Лукойл" продава международните си активи на (не)очакван купувач

